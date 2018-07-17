上海市长应勇:推动上海双拥工作继续走在全国前列

原标题：应勇：推动上海双拥工作继续走在全国前列

上海市双拥工作领导小组第十五次全体（扩大）会议今天（7月17日）上午召开。上海市委副书记、市长、市双拥工作领导小组组长应勇指出，党的十九大为实现中国梦强军梦描绘了宏伟蓝图，新时代赋予双拥工作新使命。我们要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平强军思想和总书记对双拥工作重要指示批示精神作为根本遵循，准确把握双拥工作的新要求，在上海市委的领导下，着力探索符合中央要求、适合上海实际、贴近部队特点的方法、路子，推动上海双拥工作继续走在全国前列。

上海市委常委、市委政法委书记、市双拥工作领导小组副组长陈寅主持会议。上海市委常委、上海警备区政委凌希代表驻沪部队讲话。副市长、市双拥工作领导小组副组长彭沉雷总结和部署本市双拥工作。上海警备区副政委周夕根出席。武警上海市总队政委徐国岩作交流发言。

应勇指出，上海是党的诞生地，有着双拥的光荣传统。要深刻认识到，做好新时代双拥工作是服务军队战斗力提升的强大支撑，是推进军民融合深度发展的重要保障，也是提升上海城市能级和核心竞争力的有力举措。要围绕建成世界一流军队这个目标，聚焦“能打仗、打胜仗”，坚持以军事需求为牵引、以服务官兵和优抚对象的期盼为宗旨，努力开创双拥工作新局面。要合力推进跨军地的改革任务，紧盯部队战斗力建设，发挥上海科技、教育资源比较丰富的优势，在服务国防和军队改革建设上有新作为。要在深入调研中发现问题，紧扣军人的“后顾之忧”解决实际问题，创新方式方法，在解决双拥工作难点问题上有新突破。要扩大社会化拥军覆盖面，把双拥工作向基层拓展，在积极探索双拥工作新领域上有新成效。

应勇指出，要进一步狠抓落实，确保新时代双拥工作取得实效。要加强组织领导，各级各部门要把双拥工作列入重要议事日程，不断提高协商解决问题的效率。要完善体制机制，探索建立战区体制下平时服务保障、战时拥军支前的军地协调机制，形成推动工作的合力。要创新工作模式，充分运用新媒体和网络技术，推出一批双拥文化作品，打造一批双拥品牌活动。

责任编辑：余鹏飞