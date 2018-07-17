公安部：上半年抓获食品安全犯罪嫌疑人1.1万名

原标题：公安部：今年上半年抓获食品安全犯罪嫌疑人1.1万名

“2018年上半年，各地公安机关破获食品安全案件6500余起，抓获犯罪嫌疑人1.1万余名，公安部挂牌督办案件120 起全部告破。”7月17日上午，公安部治安管理局局长李京生在2018年全国食品安全宣传周主场活动中说。

李京生表示，按照国务院食品安全委员会统一部署，今年以来，公安部与国家市场监管总局、农业农村部等有关部门密切配合，加强行政执法与刑事司法衔接，持续深入推进以食品领域为重点的打假“利剑”行动，严厉打击食品安全违法犯罪。

李京生在活动现场就2018年上半年公安机关侦办的食品安全犯罪典型案件进行重点发布：

广东江门公安机关破获杨某等生产、销售病死猪肉案。抓获犯罪嫌疑人82 名，查获病死猪肉及腊肉等肉制品80余吨，案值2000余万元。

山东昌邑公安机关破获徐某等生产销售有毒有害食品案。抓获犯罪嫌疑人 23名，现场查扣已注射“肾上腺素”并灌水生猪122头，案值2000余万元。

山西运城公安机关破获赵某等生产销售有毒有害食品案。抓获犯罪嫌疑人4 名，捣毁给生猪注药、注水的生猪屠宰场1个，案值 2200 余万元。

陕西咸阳公安机关破获李某等生产销售有毒有害食品案。抓获犯罪嫌疑人 23 名，查明利用牛羊屠宰加工废弃物生产、销售有毒有害食用油1500余吨，案值1000余万元。

河南鹿邑公安机关破获霍某等生产销售不符合安全标准的食品案。抓获犯罪嫌疑人13名，捣毁冷藏、加工窝点8个，查获不符合食品安全标准冻品牛肉60余吨。

北京公安机关查办一批“黑餐厅”网络送餐案。会同有关部门查处、关停非法送餐“黑餐厅”107个，刑事拘留11人，行政拘留19人。

浙江台州公安机关破获刘某等生产销售有毒有害食品案。抓获犯罪嫌疑人 14名，捣毁生产、销售、储存窝点10个，查明销售降糖类有毒有害食品4000余万盒。

广西南宁公安机关破获滕某等生产销售有毒有害食品案。抓获犯罪嫌疑人9名，当场查获涉案海参牡蛎颗粒、金花茶牡蛎颗粒等食品原材料和半成品近5吨。

吉林通化公安机关破获刘某等生产销售有毒有害减肥食品案。抓获犯罪嫌疑人10名，捣毁黑窝点5处，当场查获含有禁止添加成分的“曼芮姿”减肥食品33箱，案值3500余万元。

上海松江公安机关破获林某等生产销售伪劣桶装饮用水案。抓获犯罪嫌疑人 24名，捣毁生产销售伪劣桶装水和印制商标窝点12个当场查获用自来水灌装的伪劣桶装饮用水1000余桶，案值700余万元。

李京生指出，下一步，公安部将深入贯彻党中央、国务院有关部署，按照国务院食安委统一安排，会同有关部门持续深入打击食品安全违法犯罪，立足职责全力维护广大人民群众的餐桌安全。

责任编辑：余鹏飞