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受台风影响 海南环岛高铁18日12:00前停运

受台风影响 海南环岛高铁18日12:00前停运
2018年07月17日 18:43 中国新闻网
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　　原标题：受台风影响 海南环岛高铁18日12：00前停运

　　中新网广州7月17日电 （记者 郭军）据中央气象台消息，受今年第九号台风“山神”影响，7月18日海南大部分地区有大到暴雨，并伴有7-9级大风。为确保旅客列车运输安全，广铁集团将停运7月18日12：00前海南环岛高铁动车组列车。

受今年第9号台风“山神”（热带风暴级）的影响，琼州海峡客滚船、海南铁路轮渡于17日16时起全线停航。骆云飞 摄　　受今年第9号台风“山神”（热带风暴级）的影响，琼州海峡客滚船、海南铁路轮渡于17日16时起全线停航。骆云飞 摄
　　记者17日下午从广铁集团获悉，已购买停运列车车票的旅客，可不晚于票面乘车日期起30日内（含当日）持车票到车站窗口办理退票手续；在12306网站购买车票的旅客，如尚未换取纸质车票，可在网站直接办理退票，均不收手续费。铁路部门特别提醒广大旅客合理安排时间，请不要集中前往火车站退票。（完）
 

责任编辑：张义凌

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