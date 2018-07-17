公安部:谨防台诈骗集团“冒充大使馆”的电信诈骗

原标题：公安部提醒防范“冒充大使馆”电信诈骗，由台湾诈骗集团实施

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从公安部获悉，近期，公安部先后接到一些我驻外使领馆反映，称有不法分子冒充我驻当地使领馆等机构工作人员，针对在海外经商、留学等的中国公民进行电信诈骗。公安部发布安全提示，提醒海外中国公民，切实提高防范意识，谨防上当受骗。如发现被骗，要第一时间向所在国警方报案。

据了解，此类电信诈骗案件由台湾诈骗集团通过设在境外的诈骗犯罪窝点实施。不法分子通过非法渠道获取海外中国公民的境外电话、银行卡等个人信息后，冒充我驻外使领馆等机构工作人员，并通过改号软件或海外即时通讯社交软件联系受害人，称其涉及重大刑事案件，面临刑事起诉或被遣返等，逐步诱导受害人或其家属将钱款转入指定的银行账户内接受所谓的“财产审查”，进而实施诈骗；或者以“案情保密”为由，通过恐吓等手段操控受害人暂时外出躲避并切断与家人朋友的一切联系，不法分子进而致电受害人家属，谎称受害人被绑架索要赎金。受害人家属在无法联系上受害人后，便信以为真，将赎金汇入嫌疑人指定的银行账户，上当受骗。

公安机关提醒在海外经商、留学等的中国公民，对此类电信诈骗违法犯罪活动，要保持警醒，提高防范意识，防止上当受骗。我国公检法机关和各国执法部门均不会使用社交软件办案，也不会使用社交软件和电话侦办保密案件。接到自称驻外使领馆、执法部门的电话、邮件时，要切记保持警惕，认真甄别，不要轻信以任何名义索取姓名、家庭情况、银行卡等个人信息以及转账、汇款的要求。一旦发现被诈骗，要留存好相关证据材料，第一时间向所在国警方报案。

责任编辑：余鹏飞