因强降雨 宝成铁路17日11趟列车停运18日将停18趟

原标题：连续强降雨致宝成铁路水害区段救灾难 多趟列车停运

新华社西安7月17日电（记者张斌）记者从中国铁路西安局集团有限公司了解到，宝成铁路王家沱至乐素河区间山体崩塌抢险工作仍在紧张进行。自水害发生后，现场持续多次发生强降雨，坍塌坡面地质情况不断发生变化，严重影响抢险工作。17日行经宝成铁路的有11趟普速列车停运，18日将停运18趟。

为增加出入川运能，西成高铁17日已经重联8趟动车，18日还将继续重联8趟动车以缓解客运压力。

受持续强降雨影响，7月12日晚至13日早7时，宝成铁路陕西略阳县王家沱至乐素河区间连续发生山体塌方灾害，塌方体总量约7.5万立方米，将白雀寺隧道口掩埋，100余米铁路线被土石覆盖。

参与现场抢险的汉中工务段段长方俊奇说：“此次现场清理塌体最大的困难就是强降雨频繁，造成山体坡面反复坍塌、落石，加之现场地质条件差，反复产生新的崩塌面，人员和机械没有办法长时间在塌方坡面下作业。”

对此，西安局集团公司联合地质专家检查塌方山体坡面情况认为，该山体坡面仍在蠕动变形，坡面坍塌有进一步扩大的可能。为了保证线路抢险期间安全和线路开通后的行车安全，西安局集团公司决定对坍塌坡面断裂带影响范围内的山体边坡全部实施减载。

目前，现场正在组织人员对山体进一步检查监视，并联合地质专家研究减载方案。现场抢险人员也在全力修筑挖掘机等设备的上山通道，为尽快开展减载工作做好准备。

责任编辑：张义凌