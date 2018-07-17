原标题：“国际军事比赛-2018”月底开幕，轰-6K将首次出国

一年一度的国际军事比赛又将开幕。

据俄罗斯“红星”电视台7月17日报道称，赴俄罗斯参加“国际军事比赛-2018”的中国人民解放军参赛队员已携4辆装甲装备——包括“勇士”步兵装甲车、卡车和轻型汽车抵达俄罗斯新西伯利亚。

国际军事比赛是俄罗斯国防部发起的一项国际性军事赛事，中国军队自2014年起连续应邀参加，2017年中国军队开始承办部分赛事。据澎湃新闻记者去年在新疆库尔勒赛区了解的情况，许多参赛官兵认为比赛科目内容的设置贴近实战，很有意义。

国际军事比赛以“坦克两项”坦克车组比赛、“苏沃洛夫突击”步战车组比赛而广受关注。在去年的比赛中，中国人民解放军代表队携96B主战坦克和86A步兵战车，取得“坦克两项”第三名、“苏沃洛夫突击”第一名，在首次在华举办的“航空飞镖”比赛中取得优胜团体奖。此外，国际军事比赛项目设置众多，涵盖陆海空三军各作训内容，包括山地作战、军械维修、侦察、通信、医护、舟桥、应对核生化污染等内容。

据军报记者网7月8日报道，今年中国军队赴俄参赛装备包括03式伞兵战车和96B主战坦克。而据新华社7月12日报道，而空军将派出轰-6K轰炸机、歼-10A歼击机、歼轰-7A歼击轰炸机和伊尔-76、运-9运输机等五型战机和一支空降兵分队赴俄参赛。其中，轰-6K轰炸机和运-9运输机均是首次出国参赛。

中国国防部4月26日发布消息，表示“国际军事比赛-2018”共设28个比赛项目，我军出国参加18项比赛，在本国境内承办4项比赛，包括中国陆军在新疆库尔勒承办“苏沃洛夫突击”、“晴空”和“安全路线”项目，中国海军在福建泉州承办“海上登陆”项目。

据俄媒报道，“国际军事比赛-2018”将于7月28日在阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、中国和俄罗斯7个国家境内展开。

责任编辑：余鹏飞