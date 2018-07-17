北京降雨量“爆表” 大数据揭示10条严重拥堵路段

原标题：北京降雨量“爆表” 高德大数据告诉你10条严重拥堵路段在哪里

新华社北京7月17日电（记者梁文雅 黄南希）15日夜间起，北京地区迎来今年最强降雨，局部出现大到暴雨，先后触发了暴雨黄色预警、蓝色预警，雷电黄色预警，地质灾害气象风险黄色、橙色预警和洪水黄色预警，密云区更是发布了暴雨红色预警信号。

“西边开启看海模式”“我在西二旗公交站，等一艘船来接我”“回龙观地铁口，共享单车被淹了半个身”“就算大雨让整个城市颠倒，公司还是会记你迟到”……伴随着倾盆大雨，网友的各种“神侃”也在网络上“走红”。

记者从北京市防汛办获悉，15日20时至17日18时，北京市平均降雨量98.7毫米，城区平均降雨量124.3毫米，最大降雨出现在密云张家坟383毫米。

高德大数据显示，16日0时至17日12时，北京城区共有131条道路路面积水，其中20条因积水严重导航建议绕行，包括双河大街、怀丰立交、育知东路、罗奇营路、琉辛路、北清路、庙城路等。

同时，16日6时至17日16时，高德大数据显示严重拥堵路段10条，包括回龙观西大街、建国门外大街、西土城路、菜户营南路、东二环路、育知东路、上地东路、圆明园西路、后厂村路、上地西路。

据悉，因持续降雨，北京市已有上百家景区临时关闭，数条公交线路采取甩站、等停等调度措施，首都机场进出港航班大面积延误和取消。

北京市规划国土委和市气象局17日9时联合继续发布地质灾害气象风险橙色预警，房山、门头沟、密云、延庆、平谷等山区发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害风险较高。本次降雨预计将持续到18日早晨。

责任编辑：张玉