王毅会见世卫组织总干事谭德塞:支持健康事业发展

原标题：王毅会见世界卫生组织总干事谭德塞：支持全球健康事业发展

中新社北京7月17日电 （记者 蒋涛）17日，中国国务委员兼外交部长王毅在北京会见世界卫生组织总干事谭德塞。

图片来源：外交部网站

王毅表示，健康是全球治理和各国发展战略的重要内容。中方愿将“一带一路”倡议中的“健康丝绸之路”、中非合作中的“健康非洲行动”以及中国两个百年目标中的全面小康建设同世卫组织未来五年战略规划相对接，支持全球健康事业发展，造福人类的子孙后代。

谭德塞对此表示赞同，感谢中国始终如一支持全球健康卫生事业和世卫组织的工作，强调“一带一路”倡议将使沿线各国和民众在卫生健康领域广受其益。世卫组织愿同中方一道推动实现“人人得享健康”目标。（完）

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