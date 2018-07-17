原标题：中国教育扶贫项目获2018世界教育创新项目奖
新华社北京7月17日电（记者韩洁）记者17日从中国发展研究基金会获悉，世界教育创新峰会（WISE）当天揭晓的2018年度WISE世界教育创新项目奖中，该基金会发起的“一村一园计划”成为该奖项创办以来第一个获奖的中国项目。
WISE世界教育创新项目奖由卡塔尔教育科学与社会发展基金会发起，是一个旨在鼓励和倡导世界范围内教育创新实践的国际性大奖。2009年创办至今，共有来自150个国家的3000余个项目参与奖项角逐、60个项目获奖。历年获奖项目代表了世界各国在教育创新领域的成功实践。
“一村一园计划”源于中国发展研究基金会“山村幼儿园计划”，其中“一园”指的是山村幼儿园。2009年，中国发展研究基金会通过和当地政府、捐赠企业、机构、个人及非盈利组织深度合作，将山村幼儿园设在村一级单位，为偏远贫困村落3到6岁儿童提供低成本保质量的免费学前教育。
目前， “一村一园计划”先后覆盖我国青海、云南、湖南、四川、山西、新疆、贵州、甘肃和河北9个省区21个贫困县，惠及17万贫困地区儿童。
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