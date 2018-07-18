原标题：第三届金砖国家媒体高端论坛将在南非开普敦举行

新华社开普敦7月17日电（记者朱绍斌 高原）第三届金砖国家媒体高端论坛将于18日至19日在南非开普敦举行。

来自金砖五国的媒体机构负责人将围绕“加强金砖叙述——媒体的角色与责任”“以建设性、发展性新闻理念擘画全球共享未来——为加强金砖国家新媒体合作寻路”以及“金砖国家媒体和非洲”等三个议题进行深入研讨。

今年，南非接任金砖国家主席国，金砖国家领导人第十次会晤将于本月25日至27日在南非约翰内斯堡举行。本次媒体高端论坛也是2018年金砖国家合作全年会议安排的重要组成部分。

本次高端论坛以“在构建包容、公正的全球秩序中加强媒体合作”为主题，顺应了金砖合作的时代潮流。论坛旨在进一步完善金砖国家主流媒体高端对话平台和高效协调机制，传承和弘扬开放、包容、合作、共赢的“金砖精神”，深化拓展金砖国家媒体友好交流和务实合作。

高端论坛期间还将举行金砖国家媒体联合摄影展，由五国媒体共同提供的照片将全面展示金砖国家合作的发展历程和丰硕成果。

本次高端论坛由新华通讯社和南非独立传媒集团共同举办，并联合巴西、俄罗斯、印度主流媒体共同发起。

据悉，本届论坛将吸引百余名媒体代表及南非本地新闻媒体学院代表参加。除南非外，纳米比亚、赞比亚、肯尼亚、乌干达和加纳等非洲国家也将派媒体代表参加本次论坛。

责任编辑：张玉