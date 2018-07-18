原标题：中广核欧洲能源公司收购欧洲最大单体陆上风电场

新华社巴黎7月17日电（记者徐甜）中国广核集团（简称中广核）下属中广核欧洲能源公司17日在法国巴黎宣布与麦格理集团和通用电气公司签署股权转让协议，正式完成对欧洲最大单体陆上风电场——瑞典北极风电项目75%股权收购。

据介绍，项目位于瑞典皮特奥市，计划安装179台单机容量3.63兆瓦的GE风机，预计2019年年底前完成安装并运营，总装机容量为65万千瓦，是欧洲目前最大的单体陆上风电场。该项目可以满足40万户家庭的用电需求，每年可减少二氧化碳排放量75万吨。

中广核欧洲能源公司总裁陆玮在接受新华社记者采访时说，进军欧洲可再生能源市场是中广核既定战略。中广核欧洲能源公司自2014年成立以来，已先后在英国、法国、比利时、爱尔兰、荷兰通过并购及自主开发建设拥有近100万千瓦的风电、太阳能资产，迅速发展为法国第六大清洁能源运营商。

陆玮说，这次并购使中广核欧洲能源公司得以进入北欧市场，对深耕欧洲市场具有深远意义。

中广核欧洲能源公司是中广核于2014年在法国巴黎成立的全资控股子公司，主要从事欧洲可再生能源项目投资并购、开发建设、运营维护以及资产管理等业务。

责任编辑：张玉