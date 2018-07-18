英媒：中国禁毒用高科技 借监测污水协助打击贩毒

原标题：英媒：中国禁毒用上高科技手段 用监测污水协助打击贩毒

英媒称，中国各地数十个城市正在应用一种不同寻常的法医技术来监测非法吸毒行为：用化学方法分析污水，以寻找毒品的蛛丝马迹——通过尿液排泄的能说明问题的毒品代谢物。

据英国《自然》周刊网站7月17日报道，北京大学的环境化学家李喜青正与这些城市的警方合作。他说，南方城市中山也正在监测污水，以评估其禁毒工程的效果。

李喜青说，中山警方已在这项技术帮助下跟踪并逮捕了一名制毒者。他说，数个城市正计划利用污水数据帮助警方在逮捕吸毒者方面确定目标，有些城市最早将于明年实施这项计划。

报道称，虽然比利时、荷兰、西班牙和德国等其他国家也在通过基于污水的流行病学研究（WBE）对非法吸毒行为进行监测，但大多数研究数据是为了流行病学研究而不是制定政策。

位于美国华盛顿州塔科马的皮吉特湾大学的化学家丹尼尔·伯加德说：“值得注意的一点是，中国似乎在借助这种技术采取行动。”

报道称，李喜青说，在年底前，中央和地方政府将至少投资1000万元人民币用于WBE工作。他预计，在未来数年，这一数字将至少每年翻一番。

据报道，李喜青正力促国际社会使用这种方法，包括使之成为联合国毒品管制政策的一部分。他认为：“WBE的应用以及中国缉毒警察在其日常管理中采用这种方法的经验教训对其他国家来说至关重要。”

报道称，为了表明WBE能反映社区中的吸毒情况，多项研究将在污水中发现的毒品含量与其他吸毒情况数据来源——例如警方缴获的毒品数量以及对吸毒者的调查——进行了比较。2016年在8个欧洲城市进行的一项研究发现，在污水中检测出的可卡因含量与缴获毒品数据间存在很强的关联性。

位于堪培拉的澳大利亚刑事情报委员会的高风险和新兴毒品认定部门的负责人沙恩·尼尔森说，全世界的研究人员普遍认为，能够用WBE来可靠地估计吸毒情况。

中国人民大学的环境政策研究员、李喜青的合作者张磊指出，WBE研究是衡量政府为减少社区中吸毒现象所采取措施是否奏效的一种较客观方法。她说，仅仅依靠监控吸毒行为变化的传统方法——比如被捕吸毒者数量或警方查获毒品数量——可能产生误导，因为它们是间接措施。张磊说：“WBE可以清楚明白地衡量出努力的效果。”

报道称，在地方和全国部门2013年发起打击吸毒制毒运动两年后，李喜青及其团队在中国各地的污水中，检测了两种流行合成毒品甲基苯丙胺和氯胺酮的含量。他的团队发现，在采取这些举措后，甲基苯丙胺的使用量下降了42%，氯胺酮的使用量下降了67%。李喜青认为，毒品使用量下降是警方采取行动的结果。

资料图：2017年6月26日，云南德宏边防官兵在芒市公开销毁毒品。 新华社发

责任编辑：张玉