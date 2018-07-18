美军青睐中国产无人机 军人自掏腰包也要买(图)

原标题：禁令难阻热情！美军青睐中国产无人机 军人自掏腰包也要买

美国战略之页网站7月7日发表题为《四轴飞行器的疯狂》的报道称，2018年初，美国海军陆战队根据其本世纪迄今为止、尤其是在伊拉克和阿富汗的作战经验宣布了一个新的班排建制结构。这种新设的12人班的独特变革之一是每个班将配备一架商用四轴飞行器。这些飞行器每架的成本不足2000美元，当美国国防部下令禁止使用中国生产的四轴飞行器时，海军陆战队已经购买了600台这种飞行器，并订购了另外200台。国防部这么做是因为担心中国可能掌握控制四轴飞行器的秘诀，从而使他们有能力在自己愿意的时候让四轴飞行器软件失效。迄今为止还没有人在四轴飞行器软件中发现这样的“后门”，而且这些中国产、尤其是大疆公司生产的四轴飞行器是全世界最受欢迎的无人机型号（以及性价比最高和最可靠的型号）。海军陆战队设法申请获得了针对这项新禁令的豁免，并且还在寻求采购一款获得政府认可的四轴飞行器。市面上确实有别的四轴飞行器，但是没有一款像中国产的那么廉价。

报道称，美国陆军是在2017年禁止使用大疆四轴飞行器的。多年来部队一直在战区中使用这些大疆四轴飞行器，有些士兵自己花钱购买了这些飞行器并成功地运用于作战。自从2014年以来大疆四轴飞行器在战区日益频繁现身已经不是秘密。大疆精灵3型无人机是2015年上市的。它售价约1000美元，重3.9公斤，每次飞行可滞空大约20分钟，最远能飞至距离操作员2000米的地方。利用一个小型显示器，操作员可以用720P的分辨率观察到无人机机身下面的情景，拍摄1080P的高清视频并存储在机上的16G微型存储卡内。精灵3在很多地方都能买到。它容易操作，其飞行控制软件使它易于操纵并使视频图像保持稳定。你还可以给这些无人机安装夜视摄像头。它们的最大飞行高度超过500米，但是多数精灵系列机型的作业高度要低一些，因为飞到较高的高空会耗费时间。

大疆公司从2013年推出第一款产品开始就一直在不断升级其精灵系列四轴飞行器。现在精灵系列的无人机型号持续出现，有时候只是增加一些新功能和降低了价格。新功能包括防碰撞的传感器和软件。

报道称，与此同时，美国海军陆战队对于其新的基层建制还进行了其他的技术创新。四轴飞行器只是对海军陆战队战斗单位进行的众多变革之一。这种新型的班建制将拥有12名士兵，他们被编排成为3个由班长（军士）统一指挥的3人火力组，班里还设有一位副班长（下士）和一名班系统操作员。每个士兵都将装备新型M27步兵自动步枪。每个班将配备一架四轴无人机（其依据的蓝本是许多海军陆战队士兵在闲暇时相当熟悉的商业机型）。班系统操作员通常负责操作该无人机，尽管班里拥有无人机操作经验的所有士兵都会被提前确认，以便可以随时顶替无人机操作员的角色。系统操作员还负责操作能够与海军陆战队空中支援力量（直升机或战斗轰炸机）进行联络的新型数字电台。系统操作员经过专门训练以操纵班里的所有电子设备，以及智能手机或笔记本电脑上的应用。

报道称，美国开发人员已经把四轴飞行器变成了适合军用的专门系统。一名前美国海军海豹突击队员和他的兄弟在2015年设立企业开发了一款四轴飞行器，它能够使用市购传感器和测绘电子器件飞入建筑物内并（在定制的飞行控制软件的操控下）自动测量、绘制和拍摄建筑物的内部情况。多年来部队一直在要求得到类似的装备，但是正如2001年以来经常出现的情况一样，前军方人员——通常是特种部队或海豹突击队员——会创办一些小公司开发和制造这些装备，然后把它们出售给军方及民间人士。

这个变革的时代始于部队中那些由于互联网和大量新型民用技术的涌现而养成习惯自己花钱购买装备并用于作战的士兵。倘若军方开发许多这样的装备，那么这样的装备会具有更多功能，很可能更加耐用，但也会需要等待更长时间才能投入使用——如果它们真的能被开发出来的话。但是对于部队来说，从市面上可以买到的装备满足了重要的需求，即便只是在一定程度上解决需要。

报道称，几十年来部队里的士兵一直在寻找和购买非标准的装备，但是这种情况从上世纪90年代以来变得越来越常见。军方对此听之任之，在很大程度上是因为这些非官方的民用装备（睡袋、靴子、步枪清洗套装等）通常更加好用，甚至连军官也使用这些东西。随着2003年之后这些物品的数目出现巨大增长，以及更多有过指挥战斗部队经历的军官对于这样的用品有了亲身经历，人数越来越多的高级指挥员开始要求军方采购部门摆脱传统的10-15年的装备采购考察期。士兵们很久以来就知道这一点，而现在四星上将们也认可了，而且通常是从亲身经历中得到这种认识的。这些将军们在2001年曾设立了“快速武装部队”（REF）计划，该计划观察部队的需求并迅速找到和推出部队所需的武器和装备。不幸的是，对于某些装备如电子产品（例如用于智能手机和四轴飞行器中的电子设备），多疑症（不管是否出于正当理由）也成为一个制约因素，尤其在没有战争在进行的时候。（编译/曹卫国）

资料图：商用四旋翼无人机。

责任编辑：张玉