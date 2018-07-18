齐白石画展再回故宫 距离上次在此举办已时隔64年

原标题：时隔64年 齐白石再回故宫

本报讯 （记者 王岩）1954年，在故宫承乾宫曾举办过“齐白石绘画展览会”。时隔64年，“清平福来——齐白石艺术特展”昨日亮相午门和西雁翅楼展厅。

齐白石是20世纪中国艺术集大成者。诗书画印，山水、花鸟、人物、工笔、写意无一不能。他作品丰厚，荣誉满载，终成一代艺坛翘楚。他出身湖南乡里匠人，痴迷艺术，绘画方面博采徐渭、八大山人、吴昌硕之长，融前人精粹，取民风自然，独树一帜。篆刻开宗立派，书法卓尔不群，诗词诙谐有趣、自然天成。山水人物构图奇特、不落俗套，花鸟鱼虫水墨淋漓、生动传神。观众通过齐白石的作品，能感受到扑面而来的生命力。无论是虬曲的线条还是明艳的色彩，都在诉说着白石老人胸怀的那份大爱与真情。

展览展出了齐白石获得的“国际和平奖”证书与奖章、“人民艺术家”奖状等珍贵文献，白石老人与周总理的合影等历史照片，还有他为毛泽东主席创作的《益寿延年》，为祈愿世界和平创作的《和平》《清平福来》等作品。观众还可在展厅看到毕加索与齐白石两位大师创作的和平鸽，体会中西绘画的异同。

白石老人自号“三百石印富翁”，北京画院从收藏的三百方印石中挑选了102方用以呈现“白石篆字”的成就。他刻“大匠之门”不忘自己木匠出身，以匠人精神淬炼心性，终其一生成就艺路。他刻“年高身健不肯作神仙”，年登耄耋仍自食其力，不肯过坐享其成的安逸生活。这些印文就像是齐白石内心的写照，带着观众一步步走进他的艺术。

据悉，由故宫博物院与北京画院合作举办的“清平福来——齐白石艺术特展”在故宫午门和西雁翅楼展厅开展，展览从两家机构珍藏的齐白石作品中精选出200余件绘画、篆刻、文献，以“天道酬勤”“扶梦还乡”“老当益壮”“白石篆字”四个部分，全方位、多角度地呈现齐白石老人勤勉艰辛的探索，心系故土的乡愁，老而不颓的豪情，刀锋印痕的心相。

此次展览与北京画院美术馆的“胸中山水奇天下——齐白石笔下的山水意蕴之二”展览（展期为7月20日至9月23日）双展交辉，共同掀起一场关于齐白石的艺术热潮。午门展厅部分将持续到8月12日，西雁翅楼展厅部分将持续到10月8日。

摄影/本报记者 王晓溪

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故宫青年实习计划首增澳门学生

本报讯 （记者 王岩）“第二届故宫青年实习计划”开学礼昨天在故宫博物院建福宫花园敬胜斋举行。

2017年7月，香港回归祖国20周年之际，故宫博物院和香港民政事务局及广东省青年联合会共同举办了“故宫青年实习计划”项目。与去年相比，今年的实习活动增加了澳门地区的学生，人数由30人增长到48人。

来自广东、香港、澳门三地的大学生共48名，将在故宫博物院进行一个半月的深度实习。分别在院办公室、宫廷部、书画部、展览部、古建部、研究室、宣传教育部、文保科技部、故宫出版社、修缮技艺部和外事处共11个部门实习，内容包括博物馆的文物修护、展览策划、藏品管理、志愿者管理、教育活动策划、古建测绘、宣传推广等。实习期间，还将有参观故宫展览、聆听专家讲座的活动。

故宫博物院单霁翔院长表示，故宫博物院14年来累计接收粤港澳实习大学生逾百名。他希望能有更多在校青年可以来故宫实习，增进青年人对文化遗产保护工作及博物馆事业的认识。

据介绍，本次故宫青年实习计划由香港民政事务局、澳门社会文化司和广东省青年联合会共同主办。自2005年起，由文化部港澳台办、香港中联办青年工作部、澳门中联办青年工作部等多家机构共同主办的“港澳大学生文化实践活动”已成功举办11届。

责任编辑：张玉