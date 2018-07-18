台风“山神”今晨登陆海南万宁 最大风力有9级

原标题：台风“山神”今晨4点50分登陆海南万宁

今年第9号台风“山神”（热带风暴级）的中心已于今天（18日）早晨4点50分前后在海南省万宁市万城镇沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压为983百帕。

受“山神”影响，17日白天至今晨，海南岛东部、广东中西部沿海地区出现30~60毫米降雨，广东珠海、深圳达80~100毫米；海南岛东部以及广东、福建的沿海地区出现7~9级阵风，沿海岛屿10级。

预计，“山神”将以每小时30公里左右的速度向偏西方向移动，穿过海南岛后，将于今天中午前后进入北部湾南部海面，18日夜间将在越南北部再次登陆。

降水预报：18日08时至19日08时，广东西部沿海、海南岛大部、广西沿海等地先后有大到暴雨，其中海南岛西南部局地有大暴雨（100~150毫米，最大小时降水量80毫米以上）。

大风预报：18日08时至19日08时，南海西北部海域、广东西部沿海、广西沿海、海南岛及其沿海、琼州海峡、北部湾将有6~7级大风，其中北部湾的风力有8~9级，阵风可达10~11级。

中央气象台提醒海南、广东、广西等地的公众注意防范强降雨可能引发的城市内涝和山洪地质灾害，同时警惕大风的不利影响。

责任编辑：张玉