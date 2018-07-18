原标题：中央气象台发布高温黄色预警 多地最高气温超35℃
中新网7月18日电 据中央气象台网站消息，中央气象台7月18日06时继续发布高温黄色预警：预计7月18日白天，华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南大部、四川东部、重庆、华南北部以及陕西南部、内蒙古中西部、新疆吐鲁番盆地和南疆盆地等地最高气温35~36℃。
其中，黄淮北部、陕西南部及重庆、湖北西部和东部、湖南中北部、江西北部以及内蒙古西部、新疆吐鲁番盆地和南疆盆地等地最高气温37~39℃。
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