美刊:F22厉害但数量少 对抗中俄须加紧研制六代机

原标题：美刊称F-22虽厉害但数量太少 对抗中俄须加紧研制六代机

参考消息网7月18日报道 美国《国家利益》网站6月28日刊登戴夫·马宗达的文章《空军的F-22是世界上最危险的战斗机，问题是数量不够多》称，由于美国空军正在考虑F-15C战机的退役问题，F-22“猛禽”战机将成为该军种仅存的空优战斗机。

报道称，毫无疑问，F-22是迄今为止最好的空优战斗机，远远超过其他战机，但美国空军只有大约186架F-22。在这186架仅存的F-22中，只有123架处于“战斗飞行”状态，另外20架被列为备用飞机。其余的飞机则是用于测试和训练。

报道称，目前美国空军装备F-22战机的只有6个前线中队——而不是所需的10个——其中所有中队的飞机数量都比其他战机部队更少。其中5个中队有21架F-22处于“战斗飞行”状态和2架备用机，另外一个中队则有18架处于“战斗飞行”状态的F-22和2架备用机。测试和训练用机也出现短缺——第422测试和评估中队被迫在内华达州内利斯空军基地与其他部队共用大约12架F-22战机。

相比之下，一个兵力充足的战斗机中队通常拥有24架作战飞机和3架备用机。这是最有效的模式，可以确保一个战斗机中队实施平稳和具有成本效益的作战，并且是大多数F-15、F-16和F-35战机部队的标准配置。

报道称，此外，除了飞机短缺的F-22战机部队之外，其他战机都有足够的飞机配属测试和训练部队——并且在那里，损失一架飞机并不会显著影响整个部队的实力。

不幸的是，由于空军库存中的F-22战机很少，所以这些F-22战机部队的行动次数十分频繁。

报道称，事实上，随着俄罗斯和中国加紧挑战美国，对空军F-22机群的要求只会增加。简单的事实是，没有足够的F-22可用。

然而，建造更多的F-22战机并不是解决办法。空战司令部正在研究如何使F-22战机在21世纪30年代及其以后时期继续发挥作用，直到21世纪60年代其使用寿命结束为止。话虽这么说，随着时间的推移，以及新的防空系统和新战斗机的研制和推出，F-22将越来越受到对手的挑战。

报道称，俄罗斯和中国等潜在对手正在实施计划，以挫败“猛禽”和美国的总体空中优势。可能会发生的是，F-22将与第六代战机合作，合作方式类似于今天第四代和第五代飞机之间的关系。F-22将取代F-15C战机作为高低搭配的低端。

空战司令部分析师汤姆·麦金迪尔说：“当第六代战机上线时，它将被设计为可与F-22和F-35等第五代战机一起使用并实现互操作。”（编译/尹宏义）

资料图：美国空军F-22战斗机。

责任编辑：张迪