新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台湾宜兰发生3.3级地震 震源深度6.9公里

台湾宜兰发生3.3级地震 震源深度6.9公里
2018年07月18日 09:22 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：台湾宜兰发生3.3级地震 震源深度6.9公里

　　中新网7月18日电 据台湾气象部门官方网站消息，18日7时51分，台湾宜兰发生里氏3.3级地震，震源深度6.9公里，各地最大震度为宜兰县地区3级、花莲县地区1级。

 

责任编辑：张迪

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区