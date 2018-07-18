原标题：台湾宜兰发生3.3级地震 震源深度6.9公里
中新网7月18日电 据台湾气象部门官方网站消息，18日7时51分，台湾宜兰发生里氏3.3级地震，震源深度6.9公里，各地最大震度为宜兰县地区3级、花莲县地区1级。
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