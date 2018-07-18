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港媒:夸大中国科技成就有害无益

港媒:夸大中国科技成就有害无益
2018年07月18日 09:47 参考消息
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　　原标题：港媒：夸大中国科技成就有害无益

　　参考消息网7月18日报道 港媒称，重要的科学和技术发展必将培养民族自豪感。尽管如此，中国在某些方面对成就的炒作带来了不切实际的信心和期望。正如一家有影响力的报纸的主编最近警告的那样，这个国家在发表浮夸的言论之前还有很多东西需要去追赶。

　　香港《南华早报》网站7月16日刊登题为《尽管取得进展，中国仍无法在高科技领域孤军奋战》的社论称，《科技日报》总编辑刘亚东的讲话是提醒人们要脚踏实地的原因。他在一个论坛上说，尽管中国在技术上取得了一定的成就，但是在对更先进的国家构成重大挑战之前，还有很多障碍需要克服。他认为，这一差距应该是常识。然而，还是有人在过度吹嘘中国的成就。于是，很多人便错误地认为，中国已然是一个科技强国。

　　文章称，毫无疑问，近年来内地取得了显著的技术飞跃。庞大的高速铁路网络，通过智能手机购买和支付大部分商品和服务的能力，以及面部识别系统和电动汽车的普及，使得其他国家看起来有些落后。雄心勃勃的太空计划以及在量子计算、航空和武器方面所取得的令人印象深刻的进步，仅举几例，已引起全球关注。这些情况在世界知识产权组织最新的全球创新指数中已有所反映，中国从去年的第22位跃升至第17位。

　　文章称，不过正如中国领导人所强调的那样，仍要努力实现关键核心技术自主可控。

　　文章指出，技术是全球化的，任何国家都难以实现自给自足。中国面临着特殊的挑战——缺乏科学理论知识和技能。

责任编辑：张迪

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