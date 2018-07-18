港媒:贸易战波及香港巨额转口贸易 业界未雨绸缪

原标题：港媒：贸易战波及香港巨额转口贸易 香港业界“未雨绸缪”

参考消息网7月18日报道 港媒称，中美贸易战升温，随时波及香港特区经济，香港商务及经济发展局局长邱腾华7月16日与商会及中小企业协会代表开会，商讨美国将新增2000亿美元中国货品加征关税清单影响。邱腾华指出，特区政府估算一旦加税清单实施，由内地经香港出口美国的836亿港元（1港元约合0.85元人民币——本网注）商品将受影响，占2017年内地经香港出口美国商品的约三成。连同早前增加25%关税的500亿美元货品，两份清单合共占内地经香港出口美国商品的近一半，价值达1300多亿港元。

据香港《星岛日报》7月17日报道，邱腾华指出，中美贸易战已正式展开，市场气氛逆转中，因对下半年的订单有所忧虑，“我们暂时看不到有企业直接受到很大和即时的冲击，不过我们仍要严阵以待，因此在过往几次（与商会）会议中提出就中小企业的信贷保证，有需要时特区政府会开展”，并与业界保持沟通，商界如有需要，可向特区政府的各个对外办事处寻求资讯协助。

报道称，香港贸发局7月18日会举办一个专门有关中美贸易的研讨会，并邀请专家与业界一起沟通，香港出口信用保险局亦会参与，如有需要日后亦会继续举办。

香港中华厂商联合会会长吴宏斌表示，美方分阶段提出的征税清单涉及多个行业，该会向会员进行的调查显示，有三成会员担心会对其业务造成影响。他指，面对征税问题，买家延迟下单的情况虽然现时尚不明显，但一旦有买家转往其他地区下单，有关订单将难以“回头”。

香港工业总会主席郭振华则表示，希望特区政府继续从多渠道向受影响港商提供协助，特别是在内地经营的独资企业，又希望特区政府带领拓展东南亚市场。

中华总商会会长蔡冠深7月16日出席活动时表示，中美贸易战短期对香港影响不大，现时未见会员出现营运问题，但忧虑若贸易战继续恶化，香港的转口贸易业及香港公司在内地直接出口的货物会受到直接冲击。他又说，贸易战令投资者转趋保守，投资气氛会变差，担心会波及资本市场和人民币汇率，希望贸易战会有缓和迹象。他呼吁银行对有资金困难的中小企业给予支持，放宽借贷条件。而特区政府已公布提前于8月1日接受中小企业申请资助以开拓东盟市场。

责任编辑：张迪