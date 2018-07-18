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内蒙古乌兰察布市政协原主席常永福被查(图/简历)

内蒙古乌兰察布市政协原主席常永福被查(图/简历)
2018年07月18日 11:39 中国新闻网
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　　原标题：内蒙古乌兰察布市政协原主席常永福涉严重违纪违法被查

　　中新网呼和浩特7月18日电 （张林虎）18日，内蒙古自治区纪委、监委发布消息称，内蒙古自治区乌兰察布市政协原主席、党组书记常永福涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

　　常永福，男，汉族，1956年5月出生。历任乌兰察布市兴和县委书记；乌兰察布市委常委、秘书长；乌兰察布市委常委、常务副市长；乌兰察布市政协主席、党组书记；2017年1月退休。

　　个人简历

　　常永福，男，汉族，1956年5月出生，察右前旗人，1975年8月参加工作，1976年8月加入中国共产党，大学学历，乌兰察布市原政协主席、党组书记。

　　1976年8月至1978年3月，在察右前旗礼拜寺乡学校任教；

　　1978年3月至1979年12月，在乌兰察布盟师范学校政史系学习；

　　1980年1月至1984年4月，在乌兰察布盟师范学校任教；

　　1984年4月至1994年7月，在乌兰察布盟盟委组织部工作，先后任组织部干部一科副科长、科长，组织部副部长；

　　1994年7月至1998年7月，任集宁市委副书记兼纪委书记；

　　1998年7月至2004年4月，任兴和县委书记；

　　2004年4月至2008年1月，任乌兰察布市委常委、秘书长；

　　2008年1月至2008年7月，任乌兰察布市委常委、副市长；

　　2008年7月至2013年1月，任乌兰察布市委常委、常务副市长（期间2009年1月至2013年3月，兼任乌兰察布市投资开发有限公司董事长、法定代表人）；

　　2013年1月至2017年1月，任乌兰察布市政协主席、党组书记；

　　2017年1月退休。

责任编辑：张建利

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