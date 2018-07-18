中国电信陕西分公司原党委书记张洪涛受贿被公诉

原标题：中国电信陕西分公司原党委书记、总经理张洪涛被检方提起公诉

新华社石家庄7月18日电（记者 李继伟）记者从河北省人民检察院获悉，中国电信陕西省分公司原党委书记、总经理张洪涛（副厅级）涉嫌受贿罪一案，日前经最高人民检察院、河北省人民检察院逐级指定管辖，由保定市人民检察院向保定市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人张洪涛享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人张洪涛，听取了其辩护人的意见。保定市人民检察院起诉书指控，被告人张洪涛身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

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