专家:中国经济成功源于“持续变革” 西方则没有

原标题：专家认为：中国经济成功源于“持续变革” 西方则没有

参考消息网7月18日报道 香港《南华早报》网站7月16日文章称，在中国过去40年的经济繁荣中，常常遭遇一些悲观的预言。但是，至少直到现在，中国经济仍在继续飞速前进，这些预言已经一一破灭。

文章称，在香港、新加坡和上海生活了40年的资深中国问题观察家休·佩曼在他的新书中探讨了中国做对了什么这个问题。

他说，答案是中国知道如何变革。

佩曼在《中国的变革：地球上最伟大的演出》一书中写道：“中国‘进行’变革，而今天的西方则没有。”

文章指出，根据自己对中国经济和社会的个人观察，同时借鉴《易经》等中国古代典籍，佩曼总结说，“摸着石头过河”的渐进主义和实用主义方法仍然适用于中国。

这位曾在牛津大学接受教育的学者表示：“只要中国保持变革，那么中国就会找到自己的路。”

他说，那些质疑中国发展方式的人经常误判中国这个世界第二大经济体所面临的复杂现实，并忽视了其调适能力和进行“持续变革”的能力。

文章称，佩曼还批驳了人们对中国经济可持续性的担心。在他的书中，佩曼仅花费了3页半的篇幅谈论中国迅速增长的债务问题，并得出结论说，债务问题不是问题，因为目前的负债率仍然很低。

他说：“对于任何一个处于中国目前发展阶段的经济体而言，信贷对国内生产总值比迅速上升都是正常的。这是进步的标志。”

同样，他认为，基于他对上海浦东和郑州郑东两个新区的观察和研究，对“鬼城”的担忧也是言过其实。这两个新区都是中国“筑巢引凤”的成功范例。

文章提到，佩曼提请人们注意中国故事的亮点：13亿消费者的巨大市场、繁荣的私营部门、对教育的投资，以及通过发展技术使之成为可能的“新增长源”。

有关北京和华盛顿之间的贸易战，佩曼认为这不会破坏中国的经济增长，因为出口“不是经济增长的唯一途径”。

他说，唐纳德·特朗普对钢铁等行业的兴趣表明，这位美国总统仍然固守在钢铁象征着工业实力和就业的那些已经过去的日子里，但今天的情况已经不是这样了。

他说：“我认为他（特朗普）缺乏变革的概念，而在中国和其他许多地方却有变革理念。”

责任编辑：张迪