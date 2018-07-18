长沙警方捣毁暴力传销团伙:以婚恋旅游名义诱骗

原标题：长沙警方捣毁多个“暴力传销”团伙：以婚恋旅游诱骗受害者

新闻通报会现场。 本文图片 澎湃新闻记者 蒋格伟

24岁的安徽男子田某通过QQ认识了“婷婷”，并很快发展成“网恋”。今年7月初，田某满心欢喜地应邀前往湖南长沙与“婷婷”见面时，在两人约定见面的小区遭3名男子非法拘禁和抢劫。幸运的是，三天后，他被长沙警方成功解救。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）7月18日上午从长沙市公安局芙蓉分局召开的新闻通报会获悉，该局近期连续破获多起传销犯罪团伙案。

据通报，7月份以来，在长沙市公安局的统一指挥下，芙蓉公安分局、岳麓公安分局、雨花公安分局等单位全面出击，先后打掉3个以传销为名实施抢劫、非法拘禁的犯罪团伙，共捣毁传销犯罪窝点45个，刑事拘留犯罪嫌疑人286名。

缴获的犯罪分子的通讯工具。

涉恶传销案牵出特大犯罪团伙

5月29日，长沙市公安局芙蓉分局马王堆派出所连续奋战72小时，打掉一个涉嫌传销、非法拘禁、抢劫、诈骗的涉恶团伙，抓获团伙成员18人，依法刑事拘留18人，破获系列案件12起，成功解救受害人13人。

通过审讯深挖和分析研判，民警发现，这个被捣毁的窝点只是冰山一角，背后还有更加庞大的犯罪团伙。

“不能就案破案，要一查到底，清除社会隐患。”芙蓉区副区长、芙蓉公安分局局长陈定佳要求。按照这一部署，分局迅速成立了由分局党委副书记、副局长胡正坤牵头的“5.29”专案组，调集刑侦大队、网安大队等单位精干警力全面展开调查。

专案组经过40余天艰苦、缜密、细致的侦查，发现该传销团伙中一名犯罪嫌疑人姚某林（女，湖南凤凰人，外号“杆姐”）外出非常频繁，联系地域非常广泛，通过调查梳理“杆姐”在长沙芙蓉区、雨花区、天心区及长沙县的活动范围，一个分布在长沙部分小区的传销窝点“地图”浮现在专案组面前。

这张“地图”共涉及14个传销窝点、150余人，以及10余名高层骨干成员。这些传销窝点之间通过高层骨干单线联系。专案组对其中10余名主要犯罪嫌疑人开展重点侦查，逐一摸清他们的身份、住所、活动及生活规律，为收网抓捕行动做好充分准备。

7月11日凌晨4时30分许，芙蓉公安分局调集刑侦大队、马王堆派出所等22个单位、360余名警力分成20个抓捕组同时展开收网行动。各抓捕组根据前期侦查和现场蹲守掌握的情况，在位于芙蓉区、雨花区、天心区、长沙县的14个传销窝点同时实施抓捕，一举抓获了“经理”、“大主任”、“主任”等相关涉案人员147人，成功解救20名受害人。目前，该案已刑事拘留犯罪嫌疑人125人，案件正在进一步侦查中。

犯罪嫌疑人被抓获。

摧毁多个“暴力传销”犯罪团伙

5月28日，岳麓公安分局在办理一起非法拘禁案过程中，发现以犯罪嫌疑人张某均等人为首的传销犯罪团伙藏匿于岳麓区王家湾、后湖等地的居民小区，以“合伙经商”、“谈恋爱”、“帮忙找工作”为幌子欺骗身边亲朋好友来到长沙，然后通过非法拘禁、故意伤害等犯罪手段，强迫受害人加入团伙并购买虚拟产品。

如果受害人不愿意加入，则通过殴打等暴力手段，逼迫受害人交出银行卡，取走银行卡内钱款。岳麓公安分局迅速成立专案组，对该案立案侦查。经过为期1个多月的缜密侦查，发现该团伙分布在长沙、湘潭等地的14个窝点，涉案成员100余人。

7月4日，岳麓公安分局组织警力近500人，对位于长沙、湘潭等地的犯罪窝点同时收网，共抓获涉案人员126名，其中刑事拘留108人，彻底摧毁了张某均传销犯罪团伙，有力地净化了社会治安环境。

6月2日上午，江苏男子赵某（男，29岁）到长沙市公安局雨花分局高桥派出所报警，称被人骗至长沙后遭遇传销团伙非法拘禁，其个人名下多张银行借记卡、支付宝、微粒贷等共被人转走15万余元。雨花公安分局对此高度重视，迅速抽调分局刑侦大队精干警力组成专案组，立案展开调查。专案民警通过侦查发现，赵某在被拘禁期间，其银行卡和支付宝有30多笔异常支出，民警围绕这些线索顺藤摸瓜进行追查，并充分利用大数据手段进行分析，结合实地勘查蹲守，抽丝剥茧，最终锁定该犯罪团伙隐匿在雨花区高桥街道、黎托街道和芙蓉区扬帆小区等地的17个窝点。

7月11日凌晨，专案指挥部下令实施统一抓捕。分局刑侦大队以及12个派出所抽调的170余名警力分为17个抓捕组，对17个藏匿窝点同时展开精准抓捕，先后抓获涉案嫌疑人53人，现场解救出被困受害人9人。目前，该团伙53名犯罪嫌疑人全部被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

涉案嫌疑人在藏匿窝点被抓获。

以婚恋旅游介绍工作名义诱骗受害者

“与传统传销经济犯罪模式不同，这些犯罪团伙披着传销外衣，却无任何实物产品销售，他们通过殴打、恐吓、限制人身自由等作案手段，达到抢劫财物的目的，社会危害极其严重，已经‘变异’为暴力犯罪。”专案民警表示，这些犯罪团伙层级分明，组织结构严密，团伙成员通过恐吓、殴打、胁迫等方式，要求低等级人员以招工、婚恋、旅游等名义将自己的亲朋好友、同学同事骗到长沙后，通过暴力抢劫财物、控制人身自由、上课洗脑等手段进行控制。按照这个“套路”，被胁迫的受害人“依葫芦画瓢”，对新进人员再骗、再抢、再非法拘禁，从受害人变为犯罪嫌疑人。

据专案民警介绍，传销团伙对成员控制非常严密，如芙蓉公安分局侦办的“5.29”专案中，被限制人身自由的“新人”吃、喝、拉、撒等活动均有专人监视，不得离开寝室，与家人通讯有专人监控，只能报喜不能报忧，按设定台词回复。为控制低等级人员，该团伙每个窝点每晚安排两三名骨干成员专门陪睡看守，收走外套仅剩短裤防止逃脱，并由寝室主任每天将安排情况逐级报告。同时，该团伙“大经理”以上头目，其租住地房间周边都安装视频监控，密切关注周边动向，如有情况，迅速转移，逃避打击。

“这一系列案件的成功侦破，展现了长沙公安机关强化政治建警带来的队伍战斗力的进一步提升，凸显了长沙警方打击传销违法犯罪活动的决心和能力，有力地震慑和打击了那些企图铤而走险的违法犯罪人员。”长沙市公安局相关负责人表示，为进一步严厉打击传销犯罪，公安机关将继续加强与有关部门的配合协作，进一步加大打击力度，最大限度地压缩传销违法犯罪生存空间，绝不让传销活动形成气候，切实维护好正常的经济社会秩序。

责任编辑：张申