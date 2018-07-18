姜宏当选内蒙古呼伦贝尔市市长(图/简历)

原标题：姜宏当选呼伦贝尔市市长（图|简历）
经济日报-中国经济网呼伦贝尔7月18日讯 内蒙古呼伦贝尔市第四届人民代表大会第二次会议于2018年7月17日选举姜宏（女）为呼伦贝尔市人民政府市长。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，姜宏，女，汉族，1971年4月出生，今年3月任呼伦贝尔市政府代市长、党组书记。
姜宏简历
姜宏，女，汉族，1971年4月出生于内蒙古通辽市科尔沁区。大学文化，1993年11月参加工作，1992年1月入党。
1989.09-1993.07 哲里木畜牧学院畜牧系学习；
1993.07-1993.11 待分配；
1993.11-1998.01 哲里木盟草原工作站党支部组织委员、政工科长；
1998.01-1998.11 中共哲里木盟委员会考核办直属考核科副科长；
1998.11-2006.03 共青团通辽市委员会副书记；
2006.03-2006.08 共青团通辽市委员会副书记（主持工作）；
2006.08-2008.12 共青团通辽市委党组书记、团市委书记（2005.03-2007.07在北京大学政府管理学院学习，获公共管理硕士学位）；
2008.12-2009.01 中共赤峰市委员会常委；
2009.01-2010.09 中共赤峰市委员会常委、统战部长；
2010.09-2015.04 中共赤峰市委员会常委、红山区委书记；
2015.04-2016.05 中共赤峰市委员会常委、组织部长；
2016.06-2018.03 呼伦贝尔市委副书记、政法委书记；
2018.03-2018.07 呼伦贝尔市委副书记，市政府副市长、代市长、党组书记；
2018.07- 呼伦贝尔市委副书记，市政府市长、党组书记。
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