新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

姜宏当选内蒙古呼伦贝尔市市长(图/简历)

姜宏当选内蒙古呼伦贝尔市市长(图/简历)
2018年07月18日 13:23 中国经济网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：姜宏当选呼伦贝尔市市长（图|简历）

　　经济日报-中国经济网呼伦贝尔7月18日讯 内蒙古呼伦贝尔市第四届人民代表大会第二次会议于2018年7月17日选举姜宏（女）为呼伦贝尔市人民政府市长。

　　据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，姜宏，女，汉族，1971年4月出生，今年3月任呼伦贝尔市政府代市长、党组书记。

　　姜宏简历 

　　姜宏，女，汉族，1971年4月出生于内蒙古通辽市科尔沁区。大学文化，1993年11月参加工作，1992年1月入党。

　　1989.09-1993.07 哲里木畜牧学院畜牧系学习；

　　1993.07-1993.11 待分配；

　　1993.11-1998.01 哲里木盟草原工作站党支部组织委员、政工科长；

　　1998.01-1998.11 中共哲里木盟委员会考核办直属考核科副科长；

　　1998.11-2006.03 共青团通辽市委员会副书记；

　　2006.03-2006.08 共青团通辽市委员会副书记（主持工作）；

　　2006.08-2008.12 共青团通辽市委党组书记、团市委书记（2005.03-2007.07在北京大学政府管理学院学习，获公共管理硕士学位）；

　　2008.12-2009.01 中共赤峰市委员会常委；

　　2009.01-2010.09 中共赤峰市委员会常委、统战部长；

　　2010.09-2015.04 中共赤峰市委员会常委、红山区委书记；

　　2015.04-2016.05 中共赤峰市委员会常委、组织部长；

　　2016.06-2018.03 呼伦贝尔市委副书记、政法委书记；

　　2018.03-2018.07 呼伦贝尔市委副书记，市政府副市长、代市长、党组书记；

　　2018.07- 呼伦贝尔市委副书记，市政府市长、党组书记。

责任编辑：张申

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区