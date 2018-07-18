陈相文少将任80军副军长：两次参战 右腿3处弹伤

原标题：陈相文少将任80军副军长：两次参战，右腿上有3处弹伤疤痕

军方权威媒体近日公开的新闻报道披露，陆军原第42集团军参谋长陈相文少将已调任新组建的北部战区陆军第80集团军副军长。

“一个弹夹装满弹有多重？在战场上又能打多久？这些问题平时很少有人研究过，以‘不打仗’的心态去准备未来的战争，这，就是‘和平积弊’。”中国军网7月17日发布的文章《“打仗将军”的点评，让这个旅的大讨论“硝烟味”更浓！》提到，“第80集团军陈相文副军长带领工作组深入某合成旅‘清江战斗模范连’指导帮带，主动参加到官兵们关于‘和平积弊大起底大扫除’的讨论当中，他结合自身两次参战经历，用兵言兵语探讨基层连队中存在的与实战不符的惯性思维和错误做法，帮助官兵拨开了思想迷雾，修正了训练偏差。”

上述报道披露了解放军陆军集团军重组后陈相文少将担任的新职务。

官方公开信息显示，陈相文是侦察兵出身，上世纪80年代两次参战，曾两次荣立三等战功，曾任陆军原第42集团军参谋长等职务，少将军衔。

陈相文一直是战斗力建设的“排头兵”：1988年，广州军区组建特种作战部队，他是首批特战连长；1997年，香港回归，他带领官兵首批进驻香港军营；2004年全军特种兵“猎人”集训，他出任总教头……

2015年9月，陈相文曾在胜利日阅兵中担任“华南游击队”英模部队方队领队。据《解放军报》2015年8月报道，两次参战的他，右腿小腿上仍有3处弹伤疤痕，“阅兵场上，一米八的身板仍然笔直挺拔，踢起正步砸地生坑。虽已年过半百，陈参谋长竟然训练出令年轻战士也羡慕不已的六块腹肌。”

2017年，中央军委决定以陆军原18个集团军为基础调整组建13个集团军。集团军重组后，陈相文少将曾在2017年7月31日以新组建的北部战区陆军第80集团军首长身份亮相。

责任编辑：吴金明