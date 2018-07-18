武警部队研究院2017年底组建 系首长决策咨询智库

原标题：武警部队研究院去年底组建，系武警党委首长决策的咨询智库

近日，来自武警部队的权威信息显示，作为武警部队党委首长决策的咨询智库，武警部队研究院已于2017年12月31日组建。

7月17日，武警部队《人民武警报》社和电视宣传艺术中心共同承办的微信公众号“人民武警”发布的“武警部队研究院文职人员招聘公告”介绍说，“中国人民武装警察部队研究院于2017年12月31日组建，位于北京市朝阳区奥林匹克森林公园东侧，是理技合一的军事科学研究机构，是武警部队党委首长决策的咨询智库、理论研究的主要阵地、科技创新的孵化中心、法规制度的完善平台、专业人才的储备基地，设有战略规划、系统、法制、装备、工程等领域的研究部门。”

上述信息显示，在武警部队领导指挥体制调整之际，武警部队研究院组建。

武警部队是党领导的人民武装力量的重要组成部分，在维护国家安全和社会稳定、保卫人民美好生活中肩负着重大职责，在维护政治安全特别是政权安全、制度安全中具有重要作用。

根据中共中央印发的《中共中央关于调整中国人民武装警察部队领导指挥体制的决定》，自2018年1月1日零时起，武警部队由党中央、中央军委集中统一领导，实行中央军委-武警部队-部队领导指挥体制。《决定》明确，武警部队归中央军委建制，不再列国务院序列。

随后，中央军委向武警部队授旗仪式今年1月10日在北京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向武警部队授旗并致训词。

责任编辑：余鹏飞