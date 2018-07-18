台中经院预估今年GDP增长2.48% 较4月预测增0.01%

原标题：台中经院微幅上修今年GDP至2.48% 称下半年经济动能将趋缓
中新社台北7月18日电 台湾中华经济研究院18日发布最新经济成长率预测，预估今年台湾地区经济成长率为2.48%，较4月发布的预测值微幅增加0.01个百分点。同时，观察逐季经济成长率变化，预估下半年将逐季走低。
据中央社报道，中经院院长吴中书指出，下半年因基期较高，加上中美贸易争端等纷扰，经济成长动能将趋缓。
中经院分析下半年经济成长环境，指出外在环境因素加上基期影响，使得台湾下半年成长力道相较上半年呈现趋缓。
吴中书估计，下半年因外需动能不够强劲，民间消费和投资会扮演支撑力道，尤其下半年有些重大投资案进行，官方投资成长率也优于去年，都会让今年整体的投资动能比去年畅旺。
此外，他还表示，据国际主要预测机构的经济展望，可以看出国际景气会开始趋缓，但不需要过于担忧，因为当经济成长达到高点后，缓和调整是正常的情形，也期许国际景气能如同预测机构预期般的温和调整，才不会对台湾造成太大经济压力。（完）
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