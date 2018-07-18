武警第二机动总队及所属支队集中亮相

原标题：武警第二机动总队及所属多个机动支队和交通支队集中亮相

近日，在多个地方媒体发布的面向社会公开招聘文职人员的公告中，改革强军号令下应时而生的武警第二机动总队及其所属多个机动支队，交通第一、第三支队也随之集中亮相。

7月17日，中安在线、中安新闻客户端发布的消息称，“近日，为延揽社会优秀人才为军队建设服务，根据《中国人民解放军文职人员条例》及有关政策规定，武警第二机动总队交通第一支队面向社会公开招考文职人员，共计8人，涉及医疗、医技、工程等专业技术系列，工作地点均为安徽省合肥市，报名截止日期为2018年7月22日12时。”

上述消息提到，“据了解，交通第一支队是一支具有光荣历史的红色部队，于2018年1月1日由原武警交通部队六支精锐力量重塑组成。其前身为晋察冀军区涞源游击支队，参加过解放战争，抗日战争及抗美援朝战争；建国后，先后为军委工程兵、基建工程兵，1974年部队响应毛主席‘搞活天山’的号召，挺进天山修筑独库公路，爬冰卧雪十年整，以47名官兵长眠天山脚下的代价，铸就了享誉全国全军的‘天山精神’。电影《天山行》就是这支部队的真实写照。”

与武警第二机动总队交通第一支队类似，近期通过面向社会公开招聘文职人员公告方式亮相的还包括武警第二机动总队机动第一、二、五、八、九支队，武警第二机动总队交通第三支队等部队。

江苏无锡日报报业集团旗下“无锡新传媒”微信公众号7月13日发布消息称，“武警第二机动总队机动第一支队前身为武警第181师，是享誉中外的‘英雄皮旅’。解放战争时期，先后转战中原、华东、华北、西北、西南五大战区，参加了‘中原突围’，两淮、涟水、盐城保卫战，孟良崮、临汾、晋中、太原等重大战役，屡立战功。抗美援朝时期，先后转战中线、东线和汉江两岸，参加了第五次战役、冬季防御作战、夏季进攻战。和平年代先后担负抗洪抢险、新疆维稳、世博安保、藏区驻训等重大任务，60多次受到军以上领导机关的表彰和奖励。涌现出了张国治、冯银志、宋祥华、丁晓兵等英模人物，走出了王诚汉、魏金山、王敬喜等19位共和国将军，是一支传承‘坚贞、勇猛、担当、奉献’精神，践行英雄皮旅‘能征善战、全面过硬、勇争第一’优良传统的部队。部队现驻地江苏省无锡市。”

另外，无锡新传媒7月14日发布的消息称，“武警部队第二机动总队机动第二支队，隶属于武警部队第二机动总队，是2018年军队改革调整新组建的一支作战力量。机动第二支队前身是武警第181师，一支具有光荣传统和深厚底蕴的作战部队。战争年代，先后参加了抗日战争、解放战争和抗美援朝战争，转战中原、华东、华北、西北、西南和朝鲜六大战场，特别是1946年为‘中原突围’的胜利作出了巨大贡献，被誉为英雄皮旅。和平年代，先后出色完成了海关执勤、抗洪抢险、抗震救灾、抗击雨雪冰冻灾害、新疆镇守维稳、上海世博安保、甘孜藏区驻训、杭州G20峰会安保和乌镇世界互联网大会安保等重大任务。共走出23位共和国将军，分别是崔建功、钟发生、欧阳挺、王子波、张春森、吴振挺、武占魁、沈甸之、支永胜、苗扶中、李风岗、刘夫、崔文波、李进山、侯进、张仲华、严永龙、赵本胜、郝敬民、王春新、丁晓兵、张桂柏、陈锡春。”

福建当地媒体东南网7月15发自福建莆田的消息称，“武警第二机动总队机动第五支队面向社会招考文职人员，招考岗位有医师和技师人才，有意向者应于2018年7月22日之前及时报名。据介绍，武警第二机动总队机动第五支队现驻福建省莆田市，前身为武警8710部队，至今已走过了71年的光辉战斗历程。部队先后参加济南战役、淮海战役、渡江战役、上海战役、福州战役等9大战役，历经400余场战斗，为祖国的解放事业和新中国的成立做出了巨大贡献，涌现出‘鲍庄战斗钢八连’‘爆破英雄’江勇等一大批英模集体和战斗英雄。”

云南红河州《红河日报》微信公众号7月14日发布的消息称，“武警第二机动总队机动第八支队前身为武警8750部队，驻地蒙自市，是一支转战大江南北、饱经战火洗礼、经受严峻考验、闪耀荣誉光辉的英雄部队，在抗日战争、解放战争、抗美援越等作战中战功卓著、英雄辈出，历史积淀厚重。1996年转隶武警以来，在海关执勤、中缅边境维稳、云南省内抢险救援等重大任务中打了很多硬仗，续写了历史辉煌。”

四川南充市广播电视台主办的微信公众号“直播南充”7月15日发布的消息称，“武警第二机动总队机动第九支队前身为武警8740部队，位于四川省南充市，是一支有着悠久历史和光荣传统的部队，孕育在人民军队的摇篮里，诞生于抗日战争年代，拥有红色血脉、卓著战功和大批英模，是一支听党指挥的全域机动部队，是一支能打胜仗的新型作战力量。”

共青团昌都市委员会微信公众号“青春昌都”7月14日发布的“武警第二机动总队交通第三支队面向社会公开招聘文职人员公告”称，“武警第二机动总队交通第三支队是一支有着光荣革命历史和辉煌战斗业绩的部队，2016年被武警总部表彰为基层建设标兵支队。进藏二十多年来，圆满完成了‘两线’养护保通任务，为西部国防建设、疆藏地区经济发展和长治久安做出了巨大贡献。先后完成了尼泊尔地震跨国救援、新疆叶城泥石流救援和西藏日土冰崩等大型救援任务。在新时代强军兴军的伟大征程中，支队官兵大力弘扬‘两路精神’，传承红色基因，担当强军重任，加强练兵备战，推动全面建设，努力建设一支‘多能一体、稳边保通，全面过硬、决战决胜’的现代化交通劲旅。支队机关位于西藏林芝地区波密县。”

武警部队是党领导的人民武装力量的重要组成部分，在维护国家安全和社会稳定、保卫人民美好生活中肩负着重大职责，在维护政治安全特别是政权安全、制度安全中具有重要作用。

根据中共中央印发的《中共中央关于调整中国人民武装警察部队领导指挥体制的决定》，自2018年1月1日零时起，武警部队由党中央、中央军委集中统一领导，实行中央军委-武警部队-部队领导指挥体制。《决定》明确，武警部队归中央军委建制，不再列国务院序列。

随后，中央军委向武警部队授旗仪式今年1月10日在北京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向武警部队授旗并致训词。

今年3月，国防部新闻发言人任国强在国防部例行记者会上表示，“目前，武警部队内卫总队、机动总队和院校、科研机构、训练机构调整改革任务已基本完成。”

责任编辑：余鹏飞