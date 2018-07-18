胡忠昭已任福建省委党校常务副校长(图)

原标题：胡忠昭已任福建省委党校常务副校长、福建行政学院常务副院长
胡忠昭 资料图
近日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）查询福建省委党校、福建行政学院官网获悉，胡忠昭已出任福建省委党校常务副校长、福建行政学院常务副院长一职。
据官方简历，胡忠昭1963年7月出生，福建莆田人，中共党员，大学学历。他曾任福建省委组织部干部二处处长兼省委巡视办副主任、正处级巡视专员等职。
2011年9月，胡忠昭出任南平市委常委、组织部部长。三年后，2015年9月，胡忠昭转任福建省人社厅副厅长、党组成员、省公务员局局长。
目前，在福建省委党校、福建行政学院领导班子中，胡忠昭位列福建省委常委、组织部部长、福建省委党校校长胡昌升，福建省副省长、福建行政学院院长杨贤金之后。
此前，福建省委党校常务副校长、福建行政学院常务副院长一职由陈雄（1959.6）担任。
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