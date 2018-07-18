中巴新首次举行海上联合应急医学救援演练(图)

原标题：战场救护、舰机转运，中巴新首次举行联合应急医学救援演练

当地时间7月17日上午，正在执行“和谐使命-2018”任务的中国海军和平方舟医院船官兵，与巴布亚新几内亚军地医务工作者在莫尔斯比港成功举行了一场联合应急医学救援演练。

7月17日，在中国海军和平方舟医院船，中巴新医护人员整队待命。江山 图

此次参演人员约100人，演练主要科目为大批量伤员检伤分类与救治的组织与实施，以及救护直升机模拟前出救治并后送伤员。世界卫生组织驻巴新代表骆大鹏说，巴新将于11月举办APEC峰会，此次联合演练将有助于提高巴新应急医学救援能力。巴新卫生部、医疗委员会、国防军、首都地区卫生局等全国7个单位40余名代表全程观摩演练，并参加专题交流与技能展示活动。

7月4日，中国海军和平方舟医院船高速小艇在快速转运伤员（图片拍摄于太平洋）。 视觉中国 图

7月17日，在中国海军和平方舟医院船救护直升机上，中巴新医护人员共同协作对伤员进行急救。江山 图

记者在现场看见，接到救助信息后，和平方舟立即启动应急医疗救援预案。中巴新4名医护人员搭乘和平方舟救护直升机模拟紧急起飞。在伤员转运过程中，共同协作对受伤船员进行止血、包扎、固定和初级生命支持处置，稳定伤情。

7月17日，在中国海军和平方舟医院船飞行甲板，中巴新医护人员一起转运伤员。江山 图

7月17日，在中国海军和平方舟医院船检伤分类区，中巴新医护人员对伤员进行检伤分类。史奎吉 图

7月17日，在中国海军和平方舟医院船，和平方舟医生对骨折伤员进行固定包扎。史奎吉 图

7月17日，在中国海军和平方舟医院船抢救区，中巴新医护人员携手对伤员进行抢救。江山 图

7月17日，在中国海军和平方舟医院船抢救区，中巴新医护人员对伤员进行抢救。江山 图

随后，救护直升机搭载伤员飞抵和平方舟。正在待命的救护搬运组紧急登机，按照先急后缓的原则，快速将伤员送至医院船检伤分类区。

中巴新医护人员各就各位，迅即对伤员进行开放气道、休克复苏、伤情评估等处置，有的被紧急转运至抢救区进行抢救，有的被转运至辅助科室做进一步诊断，有的被转运至手术室紧急实施手术……

7月17日，在中国海军和平方舟医院船手术室，中巴新医生进行联合手术，左一为海上医院普外科医生颜荣林，右二为巴新医生马诺毛（Mano Mao）。江山 图

7月17日，在中国海军和平方舟医院船病房，中巴新医护人员对住院伤员进行护理。史奎吉 图

“该伤员腹腔大出血，重度休克，马上实施手术抢救！”海上医院普外科医生颜荣林与巴新医生会诊后，第一时间确定了救治方案。

“能参与演练，相互交流，受益很多。”巴新盖瑞胡医院医生马诺毛（Mano Mao）对和平方舟医护人员的应急反应能力、精准协同操作水平深表赞叹，希望两国两军的医疗交流与合作能够不断持续深化。

7月17日，在中国海军和平方舟医院船，和平方舟医护专家进行专题讲座。史奎吉 图

7月17日，在中国海军和平方舟医院船，和平方舟医护人员进行护理技能展示。史奎吉 图

联合演练结束后，和平方舟医护专家还进行了《大型城市突发公共卫生事件应急医学救援的组织与实施》《医院船批量伤员救治》等专题讲座，组织了心肺复苏技术、无菌操作护理技术等技能培训，受到巴新官员与医护人员的交口称赞。

7月17日，在中国海军和平方舟医院船，巴新卫生部秘书长帕斯考·卡塞斯（Pascoe Kases）（左一）参观医院船医疗设备。江山 图

7月17日，在中国海军和平方舟医院船病房，巴新卫生部秘书长帕斯考·卡塞斯（Pascoe Kases）（前左二）看望术后住院民众。江山 图

“让我印象深刻的是，此次联合演练，医护人员既有中方人员，也有巴新人员，模拟的伤员既有重伤，也有轻伤，既有挤压伤，还有烧伤等等，演练非常逼真，对于参演的巴新医护人员是一次十分难得的培训。中国对突发公共卫生事件应急医学救援的经验，对于巴新政府，尤其对卫生部门具有非常好的示范作用。”巴新卫生部秘书长帕斯考·卡塞斯（Pascoe Kases）在接受记者采访时说，这是和平方舟第二次到访巴新，在提供医疗服务的同时，又拓展新的交流项目，联合应急演练很有必要、很有意义，巴新人民非常感谢中国政府和中国海军，期待和平方舟再来。

2018年6月28日，浙江舟山某军港，海军官兵在码头列队欢送海军和平方舟医院船起航执行“和谐使命-2018”任务。视觉中国 图

7月11日，在巴布亚新几内亚莫尔斯比港码头，华人华侨挥动国旗欢迎中国海军和平方舟医院船访问。史奎吉 图

7月11日，在巴布亚新几内亚莫尔斯比港码头，当地民众跳起传统舞蹈热情欢迎中国海军和平方舟医院船。江山 图

责任编辑：余鹏飞