一带一路全球受阻？英媒居然这样肆意“泼脏水”

原标题：视界 | “一带一路”全球受阻？英媒居然这样肆意“泼脏水”

中国的“一带一路”项目在全球范围内遭遇困难？

7月16日，在中国外交部例行记者会上，有记者问新闻发言人华春莹：英国《金融时报》近期刊文称，由于中国发展融资不透明性，以及项目推进过程中不顾及当地的实际情况，导致部分“一带一路”项目进程缓慢，甚至停滞。请问中方对此有何回应？

《金融时报》报道截图

点击下方视频，看对于英媒的这篇报道，中方是怎样做出回应的……

华春莹掷地有声地回答道：“你提到的这一观点不符合实际情况，中方完全不能认同。”

在接下来的回答中，华春莹转述了一个中亚国家乌兹别克斯坦和“一带一路”的故事。

乌兹别克斯坦三分之一的人口住在安集延地区，以往当地人去首都要么翻山越岭开上四五天车，要么坐火车绕道第三国。是中国工人冒着生命危险，用900天时间帮助打通了迄今为止中亚最长的一条铁路隧道——卡姆奇克隧道。现在，安集延地区人民仅用两个小时就能抵达首都。他们欢呼“一带一路”，欢呼中国工人帮助他们解决了这个千年难题。

事实上，“一带一路”带给乌兹别克斯坦的巨大变化早已被外媒关注。

参考视频注意到，一位长期关注亚洲的美国媒体人就以他的亲身经历将这个壮举记录在新闻报道中。

文章称，为了当地民众的出行方便和经济发展，乌兹别克斯坦政府十分重视这项工程。然而，极高的风险与难度让诸多欧美企业望而却步，最终，是中国中铁隧道集团承接下了这个项目。

据当地媒体报道，整个工程项目采用世界先进的全机械化施工，攻克了中亚最大的岩爆区和涌水问题，最终成功完成作业。

这位媒体人感叹道，作为一个封闭的内陆国家，乌兹别克斯坦在“一带一路”带来的互联互通中获得了前所未有的开放机遇。

卡姆奇克隧道通车仪式现场

而对于《金融时报》得出的所谓“一带一路”在全球遭遇困境的结论，华春莹回应道：“这属于典型的以偏概全，不符合事实和主流，是很不负责任的。”

她明确表示，在中国的合作伙伴中，没有哪个国家因为与中国合作陷入债务危机的。“我们希望有关新闻报道秉持实事求是的态度，摘下有色眼镜，多做些客观、公正、全面的报道，帮助读者了解真实情况。”

值得一提的是，随着“一带一路”倡议的推进，不只是主流国际媒体，各国政要也纷纷表达对其肯定和支持。

英国外交部负责亚太事务的国务大臣马克·菲尔德就表示，如果对中国“一带一路”倡议有担心，解决办法就是加入其中。

德国《法兰克福新报》曾发文称，欧洲对“一带一路”项目的兴趣越来越大。

今年初，比利时泽布吕赫港务局便和中国中远海运港口公司签署了泽布吕赫港集装箱码头特许经营权协议，这是“一带一路”框架下的项目落户泽布吕赫港。

协议签署仪式上，比利时副首相兼经济和就业大臣佩特斯赞叹道，“在‘一带一路’框架下，比中经贸往来日益密切，去年往来泽布吕赫港与中国大庆之间中欧班列的开通就是最好的证明。”

中远海运远洋货轮“荷兰”号远洋货轮上堆放整齐的集装箱。（新华社）

此外，中国在以色列的“红线项目”三条主隧洞也已贯通，该轻轨服务人口多、地下区间长、技术难度大，被称为中国技术走向发达国家的标志性项目。红线项目的以色列雇员希尔·托布表示，“中国朋友做的事情很了不起”。

联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱也对于“一带一路”项目予以肯定，认为其为东西方交流增添了新活力。

而作为最早积极响应“一带一路”倡议的国家之一，苏丹外交国务部长乌萨马·费萨尔充分肯定了中国的投资对推动苏丹经济发展作出的重大贡献。用他的话说，“一带一路”为发展中国家发展经济、降低失业率和发掘潜在资源开启了一扇新的大门。

“一带一路”贸易投资论坛在今年4月发布的数据显示，“一带一路”项目已为合作伙伴国带来了22亿美元税收，创造了21万个就业岗位，造福当地的案例不胜枚举。

事实已经如此有力，这也让个别境外媒体毫无根据的“泼脏水”显得愈发狭隘和可笑。

责任编辑：张义凌