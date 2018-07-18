原标题：梁振英：青年要发扬爱国奉献精神 投身大湾区建设

粤港澳青年领袖呼吁三地青年投身大湾区建设 沈钊 摄

中新网广州7月18日电 （沈钊）“青联齐心杯─大湾区校际多角度辩论赛”大湾区总决赛暨青年对话会18日在深圳前海举行。全国政协副主席梁振英出席决赛颁奖礼并作专题演讲。梁振英表示，青年要发扬爱国奉献精神，投身大湾区建设。

当天，广东省青年联合会、香港齐心基金会、香港青年联会以及澳门青年联合会的青年领袖们向粤港澳青年发出呼吁，号召青年们以粤港澳大湾区建设为重点，突破不同地域、不同文化背景的限制，积极投身大湾区建设，深化粤港澳青少年交流合作，共建粤港澳大湾区青年发展共同体。

随后，梁振英作专题演讲并与学生们进行亲切交谈。梁振英表示，青年要用长远眼光看大湾区未来的发展，发扬爱国奉献、攻坚克难、艰苦奋斗、借鉴学习的精神，多思考自己能为大湾区做什么，积极投身大湾区建设，为祖国无私奉献，将自己的个人理想融入中国梦之中。

梁振英作专题演讲 沈钊 摄

据悉，“青联齐心杯─大湾区校际多角度辩论赛”大湾区总决赛暨青年对话会由广东省青年联合会、香港齐心基金会、香港青年联会及澳门青年联合会联合主办，来自粤港澳地区的300多名中学生参加了此次活动。

广东省青联副主席、中山大学粤港澳研究院副院长张志安表示，粤港澳青少年在当天比赛中以粤语和普通话就“创新产业与传统产业在大湾区发展中的挑战”一题进行了激烈的辩论，既增进了对政策的理解，又拉近了彼此之间的距离。未来，青年在大湾区发展中会扮演不可或缺的创新者、引领者角色。（完）

责任编辑：张义凌