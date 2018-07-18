今年第10号台风“安比”生成 22日将登陆浙江沿海

原标题：今年第10号台风“安比”生成

中国天气网讯 据中央气象台消息，今年西北太平洋第10号台风“安比”于今天（18日）20时生成。

21时33分，“安比”中心位于北纬18.9度、东经129.2度。中心最低气压为998 百帕，中心最大风力8级（18米/秒），为热带风暴等级。目前中心距离日本冲绳县那霸市南偏东方向约830公里。

预计，“安比”将以每小时12公里左右的速度向北偏东方向移动。

责任编辑：张玉