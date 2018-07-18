中消协称赞华帝“法国夺冠退款”创意:望履行承诺

原标题：中消协微博喊话华帝：“法国冠退全款”创意挺赞，望履行承诺

“法国队夺冠，华帝退全款。”

然而消费者退款并不顺利。日前有媒体报道，南京的夏女士购买了华帝的“夺冠套餐”，但在法国夺冠之后，夏女士却被告知“没有签协议，无法退全款”。

而更早发生的华帝京津地区一级经销商被曝失联“跑路”，已将华帝推向风口，网友纷纷质疑华帝还能否兑现承诺，为消费者退全款。

中国消费者协会官方微博截图

7月18日，中国消费者协会通过微博对“华帝用户退全款遇阻”一事发声。

中消协在微博中表示，“把广告费花在消费者身上，这个营销创意还是挺赞的！希望华帝切实履行承诺，按照售前约定和承诺，切实做好每一位消费者的退款工作。诚信，才是任何营销的完美注脚”。

今年5月31日，华帝公司通过官方微博发布“法国队夺冠，华帝退全款”声明，称为庆祝华帝成为法国国家足球队官方赞助商，只要在6月1日0时至6月30日22时之间购买华帝“夺冠套餐”的消费者，华帝将按所购“夺冠套餐”产品的发票金额退款。

一时之间，华帝借世界杯“东风”，赚足了广告创意。一个月后，7月1日，法国队4比3赢阿根廷队，杀入八强，华帝公司更宣布要将“法国队夺冠 华帝退全款”活动顺延3天。

而就在第二天，华帝公司京津地区一级经销商王伟被曝负债上亿元，并失联。一石激起千层浪，经销商失联，华帝公司被质疑还能否按照承诺退全款。

7月16日凌晨，法国队力捧大力神杯，华帝公司再次通过官网微博发文，“庆祝法国队夺冠，华帝退全款启动！董事长再次签字！”并随文附上具体退款流程。

责任编辑：张玉