泰警方：凤凰号少装三个抽水泵 安全检查疑被缩水

原标题：泰国警方：“凤凰”号少装三个抽水泵，安全检查疑被大幅缩水

泰国警方17日公布了普吉岛沉船事故的进一步调查进展。其中，泰国警方认为，“凤凰”号可能存在偷工减料的情况，女船主的身份背景也遭到质疑。

据泰国《国家报》18日报道，泰国旅游警察局副指挥官素拉彻17日表示，“凤凰”号所属公司TC Blue Dream的负责人沃拉克·雷克柴康（Woralak Rerkchaikan）的保释请求被否决，目前正处于监禁之中。

此外，“凤凰号”的船长Somjing Boontham也已被关押，其高级机械工程师则被保释。“艾莎公主”号一名中方负责人彭大迁也被拘留，其船长获得保释。所有相关人员都面临过失致人死亡的指控。

素拉彻还质疑称，沃拉克此前只是一个普通的公司员工，她为何突然拥有大量财富并注册公司、购置船只？素拉彻说，沃拉克的同学称其并非来自富裕家庭。

据素拉彻透露，沃拉克称，自己嫁给了一名中国的潜水教练，并用丈夫的钱注册了公司。

在船体质量方面，他表示：“因为船体只有一个水泵可供抽水，而非四个，才导致船只在五分钟内即沉没。”除此之外，他还认为船主为了节约成本，或在安全设施方面偷工减料。

“在船只投入使用前，海事局也有责任对其进行检查。”他说，“记录显示，在被批准投入使用前，其他船只都有长达七八十页的检查信息，而‘凤凰’号的相关档案仅有4页。”

目前，普吉岛海事办公室负责人已被调职。

据素拉彻称，目前泰国官方已掌握了充分的证据，可证明TC Blue Dream为了避税而使用代理人注册公司，一旦得到证实，其资产将被扣押。

与此同时，对“艾莎公主”号的调查也在进行之中，警方发现，其所属公司或有侵占公共土地。

7月5日，“凤凰”号和“艾莎公主”号遭遇特大暴雨，船只倾覆沉没。尽管许多乘客成功获救，但仍有47名游客不幸遇难。

事故发生后，7月17日，普吉岛查龙海上安全中心正式成立。

此举是为了防止7月5日的沉船悲剧重演。普吉府府尹诺拉帕·波洛通17日称，该中心将24小时全天候运行，3艘救生艇随时待命。

不久后，临近的攀牙省也将成立一个安全中心。两大中心都将配有潜水和救援设备，除此之外，还将配备通讯系统，以便与有关机构建立联系，及早预警、有效协调。

诺拉帕称：“在船只出海前，工作人员将对船体及船员进行全面检查。在行驶过程中，我们还会使用追踪系统，以获知船只的行驶方向。”

责任编辑：张玉