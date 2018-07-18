新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

泰警方：凤凰号少装三个抽水泵 安全检查疑被缩水

泰警方：凤凰号少装三个抽水泵 安全检查疑被缩水
2018年07月18日 22:46 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：泰国警方：“凤凰”号少装三个抽水泵，安全检查疑被大幅缩水

　　泰国警方17日公布了普吉岛沉船事故的进一步调查进展。其中，泰国警方认为，“凤凰”号可能存在偷工减料的情况，女船主的身份背景也遭到质疑。

　　据泰国《国家报》18日报道，泰国旅游警察局副指挥官素拉彻17日表示，“凤凰”号所属公司TC Blue Dream的负责人沃拉克·雷克柴康（Woralak Rerkchaikan）的保释请求被否决，目前正处于监禁之中。

　　此外，“凤凰号”的船长Somjing Boontham也已被关押，其高级机械工程师则被保释。“艾莎公主”号一名中方负责人彭大迁也被拘留，其船长获得保释。所有相关人员都面临过失致人死亡的指控。

　　素拉彻还质疑称，沃拉克此前只是一个普通的公司员工，她为何突然拥有大量财富并注册公司、购置船只？素拉彻说，沃拉克的同学称其并非来自富裕家庭。

　　据素拉彻透露，沃拉克称，自己嫁给了一名中国的潜水教练，并用丈夫的钱注册了公司。

　　在船体质量方面，他表示：“因为船体只有一个水泵可供抽水，而非四个，才导致船只在五分钟内即沉没。”除此之外，他还认为船主为了节约成本，或在安全设施方面偷工减料。

　　“在船只投入使用前，海事局也有责任对其进行检查。”他说，“记录显示，在被批准投入使用前，其他船只都有长达七八十页的检查信息，而‘凤凰’号的相关档案仅有4页。”

　　目前，普吉岛海事办公室负责人已被调职。

　　据素拉彻称，目前泰国官方已掌握了充分的证据，可证明TC Blue Dream为了避税而使用代理人注册公司，一旦得到证实，其资产将被扣押。

　　与此同时，对“艾莎公主”号的调查也在进行之中，警方发现，其所属公司或有侵占公共土地。

　　7月5日，“凤凰”号和“艾莎公主”号遭遇特大暴雨，船只倾覆沉没。尽管许多乘客成功获救，但仍有47名游客不幸遇难。

　　事故发生后，7月17日，普吉岛查龙海上安全中心正式成立。

　　此举是为了防止7月5日的沉船悲剧重演。普吉府府尹诺拉帕·波洛通17日称，该中心将24小时全天候运行，3艘救生艇随时待命。

　　不久后，临近的攀牙省也将成立一个安全中心。两大中心都将配有潜水和救援设备，除此之外，还将配备通讯系统，以便与有关机构建立联系，及早预警、有效协调。

　　诺拉帕称：“在船只出海前，工作人员将对船体及船员进行全面检查。在行驶过程中，我们还会使用追踪系统，以获知船只的行驶方向。”

点击进入专题：
泰国游船翻覆致47名中国人遇难

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区