决定缅甸“永久和平”的大会 中方出了多大力？

原标题：决定缅甸“永久和平”的21世纪彬龙会议 中方出了多大力？

[文/观察者网 郭光昊]在7月18日的外交部记者会上，发言人华春莹在回答繁杂的贸易战问题之余，“抽空”评价了邻国缅甸最近发生的一件事。

据新华社报道，为期6天的缅甸第3届21世纪彬龙会议暨联邦和平大会16日顺利闭幕。缅甸政府、议会、军方、政党和民族地方武装组织（以下简称民地武）共700多名代表出席闭幕式。

各方就14项协议条款达成共识。而这些条款将成为旨在实现缅甸永久和平的《联邦和平协议》的第二部分。

会场内的缅甸副总统、昂山素季、缅甸总统（左至右，视觉中国 图）

华春莹在18日评价：“中方祝贺缅甸第三次彬龙会议顺利闭幕，赞赏与会各方通过积极讨论协商达成共识。我们坚定支持缅甸推进全面包容的和平和解过程，将根据缅各方意愿，继续为缅甸和平、发展提供支持和帮助。”

而在本次会议开幕之前，她在10号的记者会上还曾透露：应缅甸政府邀请，中国外交部亚洲事务特使孙国祥也将出席。

缅甸的和平进程，中方出了多大力？

中国：影响缅甸和平进程的调停者

现阶段共有10支民地武先后与缅甸政府签署全国停火协议，尚未实现停火的主要是缅北7支民地武，其中多支的势力范围就位于中缅边境地区。此前缅甸政府军与民地武的冲突还有愈演愈烈的趋势，中国境内也多次受到越境炮火影响。

2016年11月20日，缅甸部分民地武与政府军在缅北地区临近中缅边境的缅方一侧发生交火大批边民涌入中方一侧（中青在线 图）

虽然这7支武装以“联邦政治谈判协商委员会”（FPNCC）的名义共进退，但在缅甸政府眼中却有区别。

央视网报道称，其中3支（果敢同盟军、若开军、德昂民族解放军）尚未被政府正式承认。而佤联军、克钦独立组织、北掸邦军、勐拉军这4支获得政府承认。

缅甸内部每次召开21世纪彬龙会议前都要激烈讨论：是否要邀请没有签字的民地武以及他们应该以什么身份参会。

2016年第一届21世纪彬龙会议召开时，果敢同盟军、德昂民族解放军和若开军就由于在“某些方面”无法取得一致，并未参会。

但到了第2次会议时，实现了全部参会。本次会议还专门设置了3+4会谈环节。孙国祥特使评价“这一次是北方的少数民族武装来的人最多的一次。”

掸邦第四特区和谈代表蒋志明表示：“我们觉得大家都到这里来，一起为缅甸的和平努力，这是一个成功的开始”。

缅甸国防军总司令敏昂莱13日在内比都会见孙国祥一行（国际在线 图）

在战场上刚打的头破血流的双方能先安静坐下来。能够促成这种局面，自然有缅甸政府的“包容”，但也少不了中方在多个场合的居中斡旋和安全保证。

这7支民地武中多数在边贸、文化等领域与中国保持着密切联系。近两次会议召开期间，7支缅北民地武代表都会与中国特使孙国祥和中国驻缅大使举行会谈。代表们纷纷表达对中国政府为促使缅甸和平作出的努力表示感谢，并对能最终受邀参会赶到高兴。

佤联军代表赵国安表示，中方为推动缅甸和平进程，积极在（缅甸）联邦政府、军方和民地武之间做了许多工作，对此表示感谢。

民地武代表与缅军会面（缅甸掸邦第四特区资讯网 图）

在今年年初举行的中缅外交国防2+2高级别磋商第三次会议中，中方还重申支持缅方推进国内和平进程，愿根据缅方需要继续发挥“劝和促谈”作用。缅方当时也对中方工作表示感谢并希望中方继续协助办好第3次21世纪彬龙会议暨联邦和平大会。

孙国祥特使此前接受新华社采访时表示：“对于缅甸的和平，中国一直在发挥积极、独特的建设性作用。”而中方的主要工作就是“劝和促谈”，“帮他们搭建起沟通的平台”。

《南华早报》评价，缅北武装似乎更愿意通过中国与缅甸政府达成停火协议。中国正扮演着影响缅甸和平进程的调停者的角色。

在缅北边境地区，一些民地武人员也使用汉语，生活习惯与中国无异。有不少人因此对于缅甸事务抱有不切实际的想法，也使得部分外媒产生疑虑。据英文的《伊洛瓦底》新闻站引述，孙国祥特使表示缅甸和平有助于推动边境稳定，中国在缅甸和平进程中没有“特殊利益”。

新的起点

其实，21世纪彬龙会议是一个充满历史感的名字。

在英属缅甸境内，存在着多个民族，缅族并不占绝对多数。自独立以来，缅甸境内就一直存在民族地方武装组织。1947年2月，昂山素季父亲昂山将军在彬龙召开会议，与掸族、克钦族、钦族代表签署了《彬龙协议》。

该协议确定边境民族地区享有充分自治。争取独立后，将建立统一的缅甸联邦。

但该协议并未付诸实践。昂山本人在1947年7月19日被暗杀。1958年军事强人奈温上台后，各民族又纷纷建立武装，开始了漫长混乱的内战。

目前，缅甸官方公布的民族地方武装共有21支。自2013年11月起，缅甸军政府和民地武前后举行了9轮和谈，最终在2015年10月与8支签署了《全国停火协议》。

昂山素季领导的新政府上台后，继承了这一方针，继续以全国停火协议为基础推进缅甸全国统一进程。今年2月又有两支民地武签署协议。

一方面确保停火，另一方面则召开21世纪彬龙会议，讨论如何实现永久和平。第一届会议于2016年8月31日至9月4日召开，第二届会议在2017年5月24日至29日召开。在第二届会议上，各方就37项联邦协议条款达成一致，签署后形成联邦协议第一部分。

截止2018年7月，已有10支民族地方武装与缅甸中央政府签署了全国停火协议：

2015年10月15日：克伦民族同盟、民主克伦佛教军、克伦民族解放军（和平委员会）、掸邦重建委员会（南掸邦军）、勃欧民族解放组织、若开解放党、钦民族阵线、全缅学生民主阵线

2018年2月13日：新孟邦党、拉祜民主联盟

责任编辑：张玉