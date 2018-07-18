决定缅甸“永久和平”的大会 中方出了多大力？

原标题：决定缅甸“永久和平”的21世纪彬龙会议 中方出了多大力？
[文/观察者网 郭光昊]在7月18日的外交部记者会上，发言人华春莹在回答繁杂的贸易战问题之余，“抽空”评价了邻国缅甸最近发生的一件事。
据新华社报道，为期6天的缅甸第3届21世纪彬龙会议暨联邦和平大会16日顺利闭幕。缅甸政府、议会、军方、政党和民族地方武装组织（以下简称民地武）共700多名代表出席闭幕式。
各方就14项协议条款达成共识。而这些条款将成为旨在实现缅甸永久和平的《联邦和平协议》的第二部分。
华春莹在18日评价：“中方祝贺缅甸第三次彬龙会议顺利闭幕，赞赏与会各方通过积极讨论协商达成共识。我们坚定支持缅甸推进全面包容的和平和解过程，将根据缅各方意愿，继续为缅甸和平、发展提供支持和帮助。”
而在本次会议开幕之前，她在10号的记者会上还曾透露：应缅甸政府邀请，中国外交部亚洲事务特使孙国祥也将出席。
缅甸的和平进程，中方出了多大力？
中国：影响缅甸和平进程的调停者
现阶段共有10支民地武先后与缅甸政府签署全国停火协议，尚未实现停火的主要是缅北7支民地武，其中多支的势力范围就位于中缅边境地区。此前缅甸政府军与民地武的冲突还有愈演愈烈的趋势，中国境内也多次受到越境炮火影响。
虽然这7支武装以“联邦政治谈判协商委员会”（FPNCC）的名义共进退，但在缅甸政府眼中却有区别。
央视网报道称，其中3支（果敢同盟军、若开军、德昂民族解放军）尚未被政府正式承认。而佤联军、克钦独立组织、北掸邦军、勐拉军这4支获得政府承认。
缅甸内部每次召开21世纪彬龙会议前都要激烈讨论：是否要邀请没有签字的民地武以及他们应该以什么身份参会。
2016年第一届21世纪彬龙会议召开时，果敢同盟军、德昂民族解放军和若开军就由于在“某些方面”无法取得一致，并未参会。
但到了第2次会议时，实现了全部参会。本次会议还专门设置了3+4会谈环节。孙国祥特使评价“这一次是北方的少数民族武装来的人最多的一次。”
掸邦第四特区和谈代表蒋志明表示：“我们觉得大家都到这里来，一起为缅甸的和平努力，这是一个成功的开始”。
在战场上刚打的头破血流的双方能先安静坐下来。能够促成这种局面，自然有缅甸政府的“包容”，但也少不了中方在多个场合的居中斡旋和安全保证。
这7支民地武中多数在边贸、文化等领域与中国保持着密切联系。近两次会议召开期间，7支缅北民地武代表都会与中国特使孙国祥和中国驻缅大使举行会谈。代表们纷纷表达对中国政府为促使缅甸和平作出的努力表示感谢，并对能最终受邀参会赶到高兴。
佤联军代表赵国安表示，中方为推动缅甸和平进程，积极在（缅甸）联邦政府、军方和民地武之间做了许多工作，对此表示感谢。
在今年年初举行的中缅外交国防2+2高级别磋商第三次会议中，中方还重申支持缅方推进国内和平进程，愿根据缅方需要继续发挥“劝和促谈”作用。缅方当时也对中方工作表示感谢并希望中方继续协助办好第3次21世纪彬龙会议暨联邦和平大会。
孙国祥特使此前接受新华社采访时表示：“对于缅甸的和平，中国一直在发挥积极、独特的建设性作用。”而中方的主要工作就是“劝和促谈”，“帮他们搭建起沟通的平台”。
《南华早报》评价，缅北武装似乎更愿意通过中国与缅甸政府达成停火协议。中国正扮演着影响缅甸和平进程的调停者的角色。
在缅北边境地区，一些民地武人员也使用汉语，生活习惯与中国无异。有不少人因此对于缅甸事务抱有不切实际的想法，也使得部分外媒产生疑虑。据英文的《伊洛瓦底》新闻站引述，孙国祥特使表示缅甸和平有助于推动边境稳定，中国在缅甸和平进程中没有“特殊利益”。
新的起点
其实，21世纪彬龙会议是一个充满历史感的名字。
在英属缅甸境内，存在着多个民族，缅族并不占绝对多数。自独立以来，缅甸境内就一直存在民族地方武装组织。1947年2月，昂山素季父亲昂山将军在彬龙召开会议，与掸族、克钦族、钦族代表签署了《彬龙协议》。
该协议确定边境民族地区享有充分自治。争取独立后，将建立统一的缅甸联邦。
但该协议并未付诸实践。昂山本人在1947年7月19日被暗杀。1958年军事强人奈温上台后，各民族又纷纷建立武装，开始了漫长混乱的内战。
目前，缅甸官方公布的民族地方武装共有21支。自2013年11月起，缅甸军政府和民地武前后举行了9轮和谈，最终在2015年10月与8支签署了《全国停火协议》。
昂山素季领导的新政府上台后，继承了这一方针，继续以全国停火协议为基础推进缅甸全国统一进程。今年2月又有两支民地武签署协议。
一方面确保停火，另一方面则召开21世纪彬龙会议，讨论如何实现永久和平。第一届会议于2016年8月31日至9月4日召开，第二届会议在2017年5月24日至29日召开。在第二届会议上，各方就37项联邦协议条款达成一致，签署后形成联邦协议第一部分。
截止2018年7月，已有10支民族地方武装与缅甸中央政府签署了全国停火协议：
2015年10月15日：克伦民族同盟、民主克伦佛教军、克伦民族解放军（和平委员会）、掸邦重建委员会（南掸邦军）、勃欧民族解放组织、若开解放党、钦民族阵线、全缅学生民主阵线
2018年2月13日：新孟邦党、拉祜民主联盟
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