梁伟新任福建宁德市委副书记提名市长(图/简历)

原标题：梁伟新任宁德市委副书记、提名市长 郭锡文不再担任（图|简历）

经济日报-中国经济网宁德7月19日综合报道 福建宁德市19日召开全市领导干部会议，会上宣读了福建省委关于宁德市政府主要领导调整变动的决定：梁伟新同志任中共宁德市委委员、常委、副书记，提名为宁德市市长候选人；担任宁德市委书记的郭锡文同志，不再担任宁德市长职务。市长的调整任免，按有关法律程序进行。

据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，梁伟新，1965年3月出生，曾任漳州市委常委、常务副市长，2017年6月起任福建省经信委副主任（正厅长级）、党组副书记、省国防科工办主任。

梁伟新简历

梁伟新，男，汉族，山东莱州人，1965年3月出生，中共党员，中央党校研究生学历，工商管理硕士。

1984年12月参加工作；

1994年11月起任副处级职务；

1996年3月任福建省南平团市委书记；

1998年10月任福建省南平团市委书记、邵武市委副书记

1999年5月任福建省邵武市委副书记（正处级）（其间：2000.07-2001.07下派任邵武市城郊镇党委书记）；

2001年7月任福建省南平市对外经济贸易委员会主任；

2001年12月任福建省南平市对外贸易经济合作局局长；

2003年12月任福建省南平市政府副秘书长、政府办主任；

2005年8月任福建省邵武市委书记；

2011年6月任福建省武夷山市委书记；

2011年9月任福建省南平市委常委、武夷山市委书记；

2013年12月任漳州市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记；

2017年6月起任福建省经信委副主任（正厅长级）、党组副书记、省国防科工办主任。

2018.07 宁德市委副书记。

责任编辑：张申