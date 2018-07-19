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2018年度征兵宣传主题歌《青春不一样》燃情发布

2018年度征兵宣传主题歌《青春不一样》燃情发布
2018年07月19日 16:30 澎湃新闻
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　　原标题：2018年度征兵宣传片主题歌《青春不一样》燃情发布

　　近日，由张译演唱的《青春不一样》正式上线。这首由陆军政治工作部文工团出品、军旅词作家李劲作词、作曲家亢竹青作曲的原创新歌，是中国人民解放军2018年度征兵宣传片主题曲。军旅老兵张译用充满亲和力的国民音再度演译《青春不一样》，向适龄应征青年展现新时代人民军队的强军脉动！

　　“要让青春追着光，要让青春不一样“，让我们跟着张译的歌声，去感受绿色军营的《青春不一样》，感受新时代人民军队的强军气息。

　　来源：中央军委政治工作部网络舆论局

责任编辑：余鹏飞

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