全国政协原常委马长庆逝世 中央有关领导表示哀悼

原标题：马长庆阿訇逝世

新华社北京7月19日电 知名的爱国宗教人士，第十一届、十二届全国政协常委，青海省政协副主席，中国伊斯兰教协会顾问、原副会长，西宁市东关清真大寺马长庆阿訇，因病于2018年7月16日在青海省西宁市逝世，享年83岁。

马长庆阿訇病重期间和逝世后，中央有关领导同志以不同方式表示慰问和哀悼。

马长庆，东乡族，甘肃东乡人，1936年3月出生。1952年至1955年，先后在青海省贵德县南关清真寺、甘肃省临夏市韩家清真寺念经。1955年至1962年，任甘肃省平凉市西关清真大寺教长。1962年至1981年，先后在青海省西宁市日用五金厂、城东区钟表社工作。1981年至2002年，先后任西宁市北关清真寺教长，青海省经学院副院长，西宁市城东区政协副主席，西宁市南关清真寺、东关清真大寺教长，青海省伊斯兰教协会副会长。2002年后，历任西宁市政协副主席，青海省政协副主席，青海省伊斯兰教协会会长，中国伊斯兰教协会副会长、顾问，西宁市东关清真大寺教长。

责任编辑：张义凌