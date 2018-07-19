调图后高铁班次减少 江西弋阳政府呼吁增停靠车次

原标题：调图后高铁班次减少了，江西弋阳县政府呼吁增加停靠车次

戈阳火车站实行新列车运行图 本文图片均为 微信公众号@戈阳政协 图

一石激起千层浪，7月1日起实行的新列车运行图让江西弋阳人颇为烦恼，因为调图后不仅停靠的列车少了，而且早晚出行变得也没以前方便了。

6月24日，弋阳火车站发布消息，自2018年7月1日起，弋阳火车站停靠办理旅客业务的列车有33趟，其中高铁26趟，普速车7趟。对比弋阳之前的运行车次，新的列车运行图新增开了G2304次等3趟列车，而G5003次等8趟列车将不在弋阳站停靠。

网民热议此次调图带来的不便

新列车运行图实行不久，随即便引发弋阳县网民热议。他们纷纷在各网络平台吐槽此次调图带来的不便，并希望增加停靠车次方便弋阳百姓出行。“本来弋阳人在义乌的就多，现在取消晚上义乌到弋阳的（车次），真的太不方便了。希望能调回义乌晚上到弋阳的车次”、“高铁站设置弋阳不仅仅是方便弋阳人，对横峰、铅山、乐平、贵溪（等）与弋阳接壤的县市都是共享车站，辐射人口应在150万以上”、“弋阳至南昌的第一班车太晚，不适合上班族上午赶上班或办事！晚上从南昌回弋阳的车几乎没有”……

令人关注的是，弋阳民间舆论场的热议和呼吁不仅引起了弋阳县官方的注意，还得到弋阳县人民政府的支持。

7月6日，弋阳县政协官方微信公号“弋阳政协”刊发了题为《聚焦！弋阳高铁班次修改，县政协委员质疑：明明有客流为什么减少班次？》的文章。

“7月5日，多名县政协委员反映，弋阳火车站实行新列车运行图后，新增3趟、取消8趟列车，导致停靠弋阳站车次较往年有一定减少，群众出行受到影响。”上述文章指出，此事弋阳县委、县政府高度重视。受陈敏县长委托，7月6日上午，县政府副县长张海清召集县政府办、交通运输局、国家统计局弋阳调查队、上饶车务段弋阳站、车站派出所等相关负责人在弋阳高铁站办公楼就此事召开专题会议。

弋阳县官方召开专题调度会

一周后，弋阳县官方又就弋阳高铁站的车次减少有关事宜召开专题调度会。

据弋阳县人民政府官网消息称，自7月份南昌铁路集团公司实行新列车运行图后，停靠弋阳高铁站的车次较往年有一定减少，对群众出行和外来旅客来弋造成了不便影响。县委、县政府主要领导高度重视，县委书记谢柏清多次关注并亲自过问，在县政府副县长张海清7月6日调度此事的基础上，7月13日下午，县委副书记、县长陈敏又召集县政府副县长张海清、县政府办、交通局、城管局、国家统计局弋阳调查队、上饶车务段弋阳站等相关单位负责人在县长办公会议室就弋阳高铁站的车次减少有关事宜再次进行了专题调度。

专题调度会现场

“弋阳高铁站是我县加强对外交流的重要纽带，是广大人民群众出行的重要交通平台，是展示城市形象的重要窗口。南昌铁路集团公司实行新列车运行图后，停靠弋阳高站的车次较往年有一定减少，对群众出行和外来旅客来弋造成了不便影响。县委谢书记高度重视、多次调度，前期，副县长张海清已召开协调会，今天，再次召集有关部门进行专题调度，目的是认真贯彻落实县委谢书记指示精神，全力做好争取南昌铁路集团公司在弋阳高铁站增加车次停靠相关事宜，县相关领导和单位必须加强工作对接，不遗余力抓好落实。” 陈敏在专题调度会上说道。

“立即以县政府名义向南昌铁路局集团公司行文，并由张海清同志下周带着文件赴南昌铁路局集团公司对接，尽快落实G1393、G5003次列车在弋阳高铁站停靠等事宜，确保弋阳往返上海、南昌等客流量较大方向的上下行车次停靠数量，满足旅客出行需求。” 陈敏在专题调度会上提出要求。

此外，国家统计局弋阳调查队要在7月底前完成对弋阳县高铁站客流量相关数据、新列车运行图调整对百姓出行带来的不便影响等事宜进行科学调查并形成调查报告，并就增设高铁车次、方向、时间提出建设性意见。

7月16日，国家统计局弋阳调查队在“弋阳政协”等平台就高铁班次修改后群众出行受影响程度发起网络问卷调查。

“2018年7月1日，弋阳火车站实行新列车时刻表，新增3趟、取消8趟列车（减少上饶—南昌西、九江—常州北、上海虹桥—长沙南2班、上海虹桥—南昌西、南昌西—福州2班、福州—南昌西；新增贵阳北—温州南2班、重庆西—福州南），停靠弋阳站列车减少，停靠时段缩短为9：13—19：01。”上述问卷调查称，为了解时刻表调整后群众出行受影响程度，国家统计局弋阳调查队正在开展弋阳高铁站列车时刻表客流的相关调查。

7月19日下午，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从12306官网查询发现，7月20日8：40分上饶开往南昌的G5003次列车已显示在弋阳站停靠2分钟；7月20日17：45分上海虹桥开往九江的G1393次列车在弋阳站暂不停靠。

责任编辑：余鹏飞