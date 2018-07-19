中央招募万名退休教师到农村讲学 人均1年补助2万

原标题：中央招募万名65岁以下退休教师到农村讲学 人均补助2万

中国网新闻7月19日讯（记者 魏婧 实习记者 李祎然）7月13日，教育部、财政部联合印发《教育部财政部关于印发<银龄讲学计划实施方案>的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》提出，计划在2018~2020年，中央拨款招募10000名65岁以下政治可靠、身体健康、教育教学经验丰富的银龄退休教师，自愿报名到农村讲学。

《通知》明确，要发挥优秀退休教师引领示范作用，为农村学校提供智力支持，帮助提升农村学校教学水平和育人管理能力，缓解农村学校优秀师资总量不足和结构不合理等矛盾，促进城乡义务教育均衡发展。

实施范围以县为基本单位，受援学校为县镇和农村学校，重点向“三区三州”等深度贫困地区倾斜。

申请银龄讲学计划的退休教师以校长、教研员、特级教师、骨干教师为主。原则上应具有中级及以上教师职称，以高级教师为主。原单位返聘退休教师工作不列入银龄讲学计划。

讲学教师服务时间原则上不少于1学年，期间，由受援县对其进行跟踪评估，对不按协议要求履行义务的，或因身体原因不适合继续讲学的，予以解除协议。

《通知》要求，讲学教师服务期间人事关系、现享受的退休待遇不变。

按月发放工作经费。工作经费主要用于向讲学教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。教师经费由中央财政和地方财政按照年人均2万元标准共同分担。

同时，受援县要为讲学教师提供周转宿舍，配备必要的生活设施和医疗照顾。

责任编辑：张义凌