第九次北极科学考察队20号乘坐“雪龙”号启程

原标题：我国开展第九次北极科学考察

新华社上海7月19日电（记者张建松 申铖）记者从中国极地研究中心19日召开的新闻发布会上获悉，中国第九次北极科学考察队将于20日乘坐“雪龙”号极地科学考察船，从上海出发前往北极执行科学考察任务。

据中国极地考察办公室副主任夏立民介绍，“雪龙”号计划航程12300多海里，预计九月下旬返回上海港。

本次考察将以“雪龙”号为平台，推进国家北极业务化观/监测网建设；通过对白令海、楚科奇海和北冰洋高纬海区等我国北极考察重点区域进行业务化调查，推进我国极地业务化体系建设；掌握海洋水文与气象、海冰、海洋地质、地球物理、海洋生物与生态、海洋化学等环境要素的分布特征，为北极地区环境气候等综合评价提供基础资料。

本次考察还将深入开展北极高纬度海域的生态环境和渔业资源、新型环境污染物等北极国际治理议题相关的业务调查，为解决区域和全球性环境问题提供支撑；进行北极环境快速变化重大前沿科学研究，视冰情开展北极中央航道调查等工作。

中国极地研究中心纪委书记朱建钢担任中国第九次北极科学考察队领队，第一海洋研究所副所长魏泽勋担任中国第九次北极科学考察队首席科学家。考察队还邀请了法国、美国等国的科学家在海洋、环境等领域开展务实合作。

责任编辑：张义凌