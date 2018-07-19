美国官员称台湾是美印太战略重要伙伴 外交部回应

原标题：2018年7月19日外交部发言人华春莹主持例行记者会

问：据报道，美国白宫国家经济委员会主任库德洛昨天称，中方阻止中美达成贸易协议以扭转两国紧张的经贸关系。你认为这一说法准确吗？

答：我看到了有关报道。

中国商务部7月12日声明已经完整还原了中美就经贸问题进行接触磋商的全过程，中方一直在以最大诚意和耐心推动双方通过对话协商解决分歧，为避免贸易摩擦升级尽了最大努力。全世界关注中美经贸关系的人也都通过媒体全程跟踪了事态发展的整个过程。本来，美方出尔反尔、言而无信已是世界公认，但是当着全世界人民的面，美方有关官员居然如此颠倒黑白、倒打一耙，还是超出了一般人的想象，令人感到震惊。

真的假不了，假的真不了。美方行为只能再次严重损害自身信誉，也完全无益于解决问题。

中方在中美经贸摩擦问题上的立场和态度是一贯和明确的。从一开始，我们就表明了“不想打、也不怕打”的坚定立场。美方高举大棒，胁迫讹诈，蛮横无理，反复无常，出尔反尔，言而无信，是导致事态发展升级的直接和根本原因。美方应该清醒认识到，这是经济全球化深入发展的21世纪，这次它面对的是中国。美方某些人不应再沉迷于做17世纪的堂吉诃德。

我愿再次强调，中方在中美经贸摩擦问题上的立场始终如一，态度坚定明确。我们有信心、有底气、有条件，也有足够的能力，维护自身正当合法利益，同世界各国一道维护国际规则和多边贸易体系。

问：中国是否会对菲律宾进行更多投资合作？

答：具体请向主管部门询问。

当前，中菲关系保持健康稳定发展势头，各领域务实合作顺利推进。就在前几天，杜特尔特总统还对中方对菲援助援建桥梁、推动菲律宾经济社会发展表示感谢。我们支持杜特尔特总统领导菲律宾人民发展经济、建设国家的努力，愿同菲方一道按照双方领导人达成的共识，继续在各领域开展互利务实合作。

问：据报道，美国国务院负责国际安全与防扩散事务的助理国务卿福特近日公开表示，中国有意规避美国出口控制政策，通过民用核合作等途径合法或非法获得美国先进技术，并通过军民融合转用于军事目的，以服务于大国竞争。中方对此有何评论？

答：中方注意到有关报道。美方官员对中方的指责完全是毫无根据和不负责任的，中方对此坚决反对。对于美方的不实之词，我想强调的是：

第一，中国坚决反对大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散，一贯严格履行国际防扩散义务和相关国际承诺，全面完整执行安理会相关决议，积极参与国际防扩散进程。多年来，中国本着高度负责的态度，逐步建立了完善的防扩散和出口控制体系，无论在国内管理，还是出口控制方面，中国政府均采取了严格的管制措施，确保相关法规得到有效执行，为维护国际防扩散体系，促进国际和地区的和平与安全做出了积极努力和重要贡献。

中国也一贯主张，既要杜绝任何国家以和平利用为借口从事扩散活动，也要在确保实现防扩散目标的前提下，保障各国和平利用两用物项和技术的合法权利。

第二，促进军民融合发展是包括美国在内的国际社会的通行做法。中国的军民融合发展战略旨在有效整合军地资源，促进国防与经济社会的统筹发展，根本不存在所谓通过军民融合“窃取”或“转用”国外技术的情况。多年来，中美在互利共赢的基础上开展民用核合作，这符合双方行业与国家利益。相关合作严格遵守有关国际义务和双方相关协议的规定。

需要指出的是，中国在防扩散出口管制领域作出的积极努力和重要贡献是全世界有目共睹的。美方这种罔顾事实、捕风捉影、任意捏造的做法无助于双方在相互尊重、平等互利原则基础上开展和推进两国间防扩散出口管制以及正常的经贸、科技合作，不符合两国的共同利益。我们希望美方摒弃冷战思维，正确看待有关问题，多做有利于增进互信、促进合作的事，而不是一味无端指责和猜疑。

问：我们看到王毅国务委员兼外长昨天出席了庆祝中柬建交60周年招待会。外长专门出席中柬建交活动，请问有什么特殊考虑？

答：今年是中国与柬埔寨王国建交60周年。习近平主席已经同柬埔寨王国国王西哈莫尼互致了贺电，李克强总理也同柬埔寨首相洪森互致了贺电。习近平主席在贺电中表示，希望双方继续携手努力，弘扬传统友谊，深化互利合作，共同打造中柬具有战略意义的命运共同体，实现共同发展与繁荣。

昨天晚上，王毅国务委员兼外长出席了柬埔寨驻华使馆和中国人民对外友好协会共同主办的庆祝中柬建交60周年招待会，这的确是对于中柬友好的一个特殊安排。王毅国务委员在招待会上发表了即席致辞。他表示：60这个数字，无论对中国和柬埔寨来说都象征着圆满，象征着美好，象征着新的开始。他深情地回忆了中柬两国老一辈领导人结下的深厚友谊和友好交往历史，指出，进入新世纪，洪森首相领导的柬埔寨王国政府继承了两国老一辈培育起来的传统友谊，坚定奉行对华友好政策，在涉及中方的核心利益和重大关切上毫无保留地与中国站在一起。柬埔寨从面积上讲不算是个大国，但恰恰是柬埔寨，在国际上树立了小国不畏强权、不惧压力的铮铮风骨。

王毅国务委员指出，友情是相互的，朋友要相互支持、相互帮助。“滴水之恩，当涌泉相报”，这是中国的文化传统。中国也始终坚定地与柬埔寨人民站在一起，坚定地支持柬埔寨维护自身的主权和正当权益，在力所能及的范围内帮助柬埔寨实现发展。我们庆祝中柬建交60周年，就是要弘扬中柬传统友好，并使这种友好一代一代传承下去，坚持中柬友好的大方向，并以中柬建交60周年为契机，共同规划今后60年中柬关系的发展大计。相信只要双方共同努力，中柬友好这棵长青树会永葆生机活力。

问：据报道，7月18日，台湾陆委会主委陈明通出席华盛顿某研讨会时呼吁，台湾和大陆可以进行务实沟通和对话，寻求内部共识。美国国防部官员称，台湾是美国“印太战略”重要伙伴。外交部对有关人士言论有何回应？

答：你提到的台湾方面有关人士就两岸关系发表的言论，请你向国台办询问。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题。

问：美联航、达美、美国航空等一些美国航空公司目前还未按中方要求在7月25日前，将网站上对台湾的称谓改为“中国台湾”。中美是否正就解决该问题进行商谈？如果这些航空公司不遵守中方规定，中方将采取什么惩罚措施？

答：中国民航局7月13日召开了发布会，介绍了有关问题处理的最新进展。中方的立场非常清楚，外国企业在中国的经营活动应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律法规，就如同中国企业在国外经营也要遵守当地法律法规一样。更何况，一个中国是基本事实，也是国际共识。

问：中方将派哪些官员参加在阿根廷举行的G20财长和央行行长会议？中方将在会上提出哪些议题？

答：我不掌握，请向主管部门询问。

责任编辑：张义凌