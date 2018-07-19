原标题：中国大力投资 西非逐渐摆脱法国殖民历史影响

[编译/观察者网 谷智轩]由于中国的投资援建，非洲的基础设施得到了很大的改善。多年来，中国的投资主要集中非洲北部、南部和东部。近期，中资在曾是法属殖民地的西非也取得了突破性进展。

据彭博社7月18日报道，西非国家科特迪瓦，也就是俗称的“象牙海岸”，要在首都阿比让的泻湖上修建一座大桥。参与招标的18家企业中，有10家是中资背景。今年5月，中国建筑工程总公司得到了这个近两亿美元的大单。

报道称，在这之前，中国的商界人士对西非这片法语地区并没有表现出很浓厚的兴趣。但随着近年来西非经济的高速发展，来自中国的贷款也呈现显著的增长趋势。如今，中资公司可以和法国公司在该地区的大型基础设施项目上分庭抗礼。

法国对非洲很多地区有着深远的影响。19世纪，法国在欧洲列强瓜分非洲时，占领了非洲大量的领土。当时的法国拥有法属北非，法属西非，法属赤道非洲以及东非和印度洋地区的一些殖民地。其中面积最大、包含国家最多的一块就是法属西非（AOF）。

成立于1895年的“法属西非”，面积达468.9万平方公里，包括了现在的毛里塔尼亚、塞内加尔、尼日尔、法属苏丹（今马里）、法属几内亚（今几内亚）、科特迪瓦、上沃尔特（今布基纳法索）和达荷美（今贝宁）。法国在二战后逐渐开放其殖民地的政治权利，“’法属西非”于1958年解体。

历史上，绿色曾为“法属西非”，浅灰色为“法属赤道非洲”，右上为突尼斯，左上为摩洛哥，深灰为法国本土（含阿尔及利亚） 图片来源：维基百科

斯坦比克银行的高管多米尼克•班尼（Dominique Banny）说，“他们曾以为法国人控制了一切。但是现在，我们看到越来越多的中国企业在西非法语区寻找项目。中国的代表团每两个月都会来一次。”

据约翰•霍普金斯大学2015年的研究数据，2010年至2015年，中国投放给科特迪瓦的贷款激增1400%，达25亿美元；给塞内加尔的贷款也增长了1268%，达到近14亿美元。

科特迪瓦在2011年之前政局动荡，因此错过了中国在非洲的投资潮。现在，他们正在迎头赶上——政府重点关注基础设施和能源项目，以振兴规模达400亿美元的经济。自2012年以来，该国经济每年平均增长8%。中国正在把投资重心从马里、尼日尔、多哥等国转到科特迪瓦。

2017年11月，中企承建的苏布雷水电站正式竣工。这个总投资达5.72亿美元的项目，为科特迪瓦规模最大的水电站，将极大改善该国的电力供应状况，并使科特迪瓦成为地区的主要电力出口国。

2017年11月2日，科特迪瓦总统瓦塔拉出席苏布雷水电站竣工典礼。图片来源：新华社

苏布雷水电站建设过程中，中方允许法语为工作语言并主要雇佣当地的员工，水泥等建筑材料也是从当地采购。

项目负责人马克西姆•巴利特（Maxime Balet）说，“我们在合作的时候还是遇到了不少困难的。有时候，科特迪瓦的工程师需要通过肢体语言和面部表情，来弄清楚中国同事想要表达的意思。”

他坦言，“对我们来说这是一个极好的机会。从地质到水利领域，我们从中国人那里学到了很多新技能。”

中方项目生产经理王显平说，“这是我们公司在科特迪瓦的第一个项目。我们试着通过这个项目，更好地了解这个国家。”

苏布雷水电站在建时，中方技术人员与科特迪瓦同事交谈。图片来源：新华社

目前，法国仍是科特迪瓦最大的贸易伙伴。但自2011年以后，中资公司拿下了足球场、港口扩建、饮用水设施以及沿海高速公路等项目，而法企却不在投标之列。

中企还在其他领域向法国的领导地位发起挑战。两年前，中国一家民营企业在该国推出了付费电视服务，打破了法企在该领域近乎垄断的局面。服务推出以来已经吸引了超过10万用户，法国公司不得不降价，当地居民因此享受到了实惠。

中国国家主席习近平应邀即将对西非国家塞内加尔进行国事访问。法国国家科学院高级研究员裴天士（Thierry Pairault）表示，“非洲一些国家的领导人的观念正在发生变化，因为他们现在可以获得以前没有的一系列服务，包括金融服务，并且能够自由设定条款。同时，中国也持续不断地给当地人强化一个概念，就是自己也可以塑造一个无须和殖民史挂钩的未来。”

责任编辑：余鹏飞