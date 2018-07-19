截至5月公安共发3053名儿童失踪信息 找回2980名

原标题：全国法院已发出人身安全保护令超3500份

新华社北京7月19日电（记者罗沙）截至2018年6月底，全国法院共计发出3563份人身安全保护令。截至2018年5月，公安部门平台共发布3053名儿童失踪信息，找回儿童2980名。自2017年以来，检察机关参与申请撤销监护权案件119件。

这是记者从19日举行的家事审判方式和工作机制改革试点工作总结大会暨家事审判方式和工作机制改革联席会议第二次全体会议上获得的信息。

据介绍，2016年5月，最高人民法院正式启动家事审判方式和工作机制改革试点。2017年7月，最高法牵头建立包括15个单位共同参与的家事审判方式和工作机制改革联席会议制度。一年来，各地联席会议制度普遍建立，家事纠纷多元化解机制不断健全，家事审判机制程序不断创新完善，家事审判专业化水平大幅提升，反家庭暴力工作成效显著。

数据显示，2017年，司法行政机关为62万名未成年人、老年人和女性提供法律援助。全国妇联推动建立妇女法律援助站14127个，办理案件32495件。全国法院共审结一审家事案件183万件，其中离婚案件143.3万件。

据了解，2018年，家事审判方式和工作机制改革联席会议将推进家事审判改革试点各项工作深入开展，加强婚姻家庭纠纷人民调解工作，健全婚姻家庭纠纷排查调处工作，严厉打击涉及家庭暴力等违法犯罪行为，加大婚姻登记信息化建设。继续加强家庭美德、反家庭暴力、家庭成员权益保障方面的宣传工作，落实普法责任制，倡导正确婚恋观。推动法律法规和政策修改完善，研究制定落实反家庭暴力法相关指导意见。

同时，联席会议将推动建立完善家庭暴力类矛盾纠纷联动调处机制，积极开展无民事行为能力人、限制民事行为能力人遭受或者疑似遭受家庭暴力强制报告工作。推动完善家庭成员社会保护措施和留守儿童、困境儿童关爱措施，建立健全控辍保学各项机制，统筹推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

责任编辑：张义凌