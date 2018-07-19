城管局长失联4小时被停职 现被查出严重违纪违法

原标题：因失联4个小时被停职的青岛城管局长，现被查出严重违纪违法

郭继山 资料图

7月18日，青岛市纪委监委网站发布消息称，青岛市城市管理局党委书记、局长郭继山涉嫌严重违纪违法，目前正接受青岛市纪委市监委纪律审查和监察调查。这名在今年3月前后因失联4个多小时而被停职检查的干部再次出现在舆论视野。

事实上，郭继山失联问题的情况披露较为“辗转”，此前并非青岛方面主动为之。

济南市市中区纪律检查委员会机关微信公号“济南市中清风”3月8日发布消息称，3月3日，中共青岛市纪委机关、中共青岛市委组织部发布了《关于郭继山同志停职检查的通报》。通报中对青岛市城市管理局局长、党委书记兼城管执法支队支队长郭继山同志在全国“两会”即将召开的非常时期，针对群众反映问题，有关人员与其联系却直至问题处理完毕，失联长达4个多小时的情况给予了停职检查处理，并做进一步调查。

济南市中区商务局纪委及时运用反面案例通过微信群向全局领导干部传达内容，并提醒大家要引以为戒。同时提出三点要求：一是切实增强政治意识，提高政治站位，全国“两会”期间做好辖区内的各类安全稳定工作，处理好群众反映强烈的问题，是与党中央对标看齐、为忠诚履职的实际体现。二是强化落实全国“两会”期间的值班纪律，要求带班领导和值班人员“双在岗”，务必保持通讯24小时畅通，以便应对突发情况。三是严格遵守纪律规矩，领导干部要以身作则，以上率下，时时处处严格要求自己，当好“领头雁”。对贻误工作、失职失责造成不良影响的，依纪依规严肃追究责任。

此外，2018年4月，山东昌邑市纪委监委网站曾转载了一篇来自山东诸城市纪委干部的文章。

文章指出，郭继山“全心全意为人民服务”思想已“停机”，才会出现这种官僚主义和官本位思想严重的典型表现，才会发生多渠道、多方式联系不上的身心不在“服务区”行为。

在一些地方，少数干部因错误的政绩观片面追求个人“官声”而剑走偏锋、急功近利，大搞“形象工程”、不怕群众不满意就怕领导不注意……究其根本，是“全心全意为人民服务”的思想已“停机”，才会把个人利益看得那么重，才会只求眼前锦绣浮华，无视身边群众利益，有的身在“服务区”却心离百姓，有的干脆身心都不在“服务区”。

责任编辑：余鹏飞