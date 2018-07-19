中央下拨1.7亿元支援川甘两省应对暴雨洪涝灾害

原标题：财政部、应急管理部下拨1.7亿元支援川甘两省应对暴雨洪涝灾害
新华社北京7月19日电（记者叶昊鸣）记者19日从应急管理部了解到，财政部、应急管理部18日向四川、甘肃两省紧急下拨中央财政自然灾害生活补助资金1.7亿元，主要用于近期两省严重暴雨洪涝灾害受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助、倒损民房恢复重建、因灾遇难人员家属抚慰等受灾群众生活救助需要。
据了解，国家减灾委、应急管理部此前针对四川、甘肃两省严重暴雨洪涝灾害启动国家Ⅳ级救灾应急响应，向两省灾区组织调拨帐篷、衣被、折叠床等中央救灾物资，指导和支持灾区政府做好抢险救援和受灾群众生活保障等各项救灾工作。
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