甘肃临夏暴洪灾害已致12人遇难4人失踪(图)

原标题：甘肃临夏暴洪灾害已致12人遇难4人失踪

7月18日晚，甘肃临夏州东乡县、广河县、和政县遭受严重暴雨、山洪灾害，造成重大人员伤亡。图为7月19日，甘肃临夏州东乡县达板镇崔家村抢险救援现场。 杨艳敏 摄

中新网甘肃临夏7月19日电 （南如卓玛 艾庆龙 高莹）甘肃临夏州官方19日下午通报，7月18日晚，该州东乡县、广河县、和政县遭受严重暴雨、山洪灾害，造成重大人员伤亡。经初步核实，截至19日15时30分，已确认12人死亡，4人失踪，39人受伤住院。

图为遭灾现场抢修道路。 杨艳敏 摄

通报称，受灾严重的东乡县于18日晚21时11分开始，突发多年未遇强降水天气，不到3个小时，那勒寺、果园、凤山等乡镇最大降水量达到114.1毫米，同时处于上游的和政县梁家寺水库一带降雨量最高值达166.3毫米，导致下游东乡县来水量猛增，致使果园、达板等乡镇暴发山洪，造成民众房屋受损、道路损毁、人员伤亡重大灾害。

图为武警官兵现场地毯式搜救失踪人员。 杨艳敏 摄

据统计，在此次灾害中，东乡县共转移安置群众555户2444人，造成房屋倒塌28户、受损1511户，淹没农田6521亩，水毁道路211处，冲毁或受损桥梁及过水路面23座（处），羊圈受损183座，大小牲畜死亡1579头（只），直接经济损失约3.2亿元。县内交通主干道多处出现山体滑坡，电力通讯设施不同程度损坏，受灾区域出现暂时供电、供水和通讯中断。

在临夏州广河县，暴雨持续约1个小时，暴雨导致县内广通河、巴谢河水位迅速上涨，加之上游和政县梁家寺降水量166.3毫米，东乡县那勒寺降水量114.1毫米，至19日凌晨1时，广通河下游最大洪峰流量达到725立方米/秒。

截至19日14时，暴雨造成广河县8个乡镇、92个村农房、道路、河道护岸等基础设施严重受损，受灾民众337户、1875人。农作物受灾面积11.33公顷，成灾面积0.33公顷。倒塌房屋9户、25间。

在临夏州和政县，暴雨造成17户42间群众房屋受损，损毁羊棚1座，冲毁道路146米、受损1.5公里，对上述17户50人在本村进行了转移安置，无人员伤亡。

据悉，灾害发生后，甘肃省委书记林铎带领省委常委、常务副省长宋亮，省委常委、省委秘书长王嘉毅和省直相关部门负责人连夜赶赴东乡县达板镇、果园镇和广河县三甲集镇，实地察看灾情，慰问受灾民众，指导开展救灾工作。19日凌晨6时，在广河县三甲集镇政府召开由省州县乡四级干部参加的防汛救灾会议，安排部署救灾、善后等工作。

目前，灾情正在进一步核实中。（完）

责任编辑：张义凌