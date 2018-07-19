山西疾控中心：已停用长春长生狂犬病疫苗

原标题：山西省疾病预防控制中心：已停用长春长生狂犬病疫苗

中新网太原7月19日电 （范丽芳）针对长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗事件，19日，山西省疾病预防控制中心就狂犬病疫苗有关问题进行解答。

山西省疾控中心相关负责人表示，根据国家药品监督管理局的通告和长春长生生物科技有限责任公司紧急通知，山西省各接种点已停止使用长春长生狂犬病疫苗。已接种上述狂犬病疫苗、但尚未完成全程接种者，可以选用其他厂家的，按原接种程序继续接种；目前，山西各接种点正在按照国家卫生健康委疾控局的意见，为已接种了长春长生狂犬病疫苗的接种者，选用其他厂家的狂犬病疫苗。

山西省疾控中心提醒，不只是狗才会携带狂犬病毒，猫、蝙蝠、狐狸、浣熊等动物都可能携带狂犬病毒，被其中任何一种咬伤后都要做好紧急处理：被猫狗抓咬后，要对每处伤口进行彻底冲洗、消毒，伤口处理越早越好；用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗伤口至少15分钟；伤口处理后，应按接种程序完成狂犬病疫苗全程免疫。（完）

责任编辑：张义凌